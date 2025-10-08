Los cocheros de Málaga declaran su postura en una entrevista con la protectora Todos los Caballos del Mundo

La prohibición del uso de calesas tiradas por caballos para el transporte turístico entró en vigor el pasado 6 de octubre. Una medida muy esperada desde hace años tras muchas denuncias a favor del bienestar animal. La pregunta es: ¿Qué va a pasar ahora con esos caballos?

La protectora malagueña Todos los Caballos del Mundo se reunió ayer con el Presidente de la Asociación de los Cocheros de Málaga, Antonio Domínguez Soto, quien manifestó a Concordia Márquez, presidenta de la protectora, que “yo no quiero llevar a mis caballos al matadero, ni ninguno de mis compañeros, pero queremos una ayuda”, dijo haciendo referencia a la amortización pagada por el Ayuntamiento de Málaga, poco más de 125.000 € por licencia. Domínguez considera esta indemnización insuficiente, teniendo en cuenta que a las licencias originales aún les quedaban 10 años de vigencia. Márquez nos abre los ojos con una explicación sencilla. “Les pagan 125.000€ para compensar 10 años que ya no van a poder trabajar, cuando sabemos que un ciudadano medio gana 25.000 € al año. Echemos las cuentas, ¿Dónde están los 125.000 € que faltan? Les han quitado la mitad de su sueldo, por no hablar de los 30.000 € que se lleva Hacienda por el ingreso de la ayuda. ¿Con qué dinero se sustentarán ahora estos trabajadores y cómo van a mantener a sus animales?”

La Asociación y Santuario Todos los Caballos del Mundo advierte que estos animales se enfrentan a una situación crítica, asegurando que el Ayuntamiento obliga a los cocheros a abandonar las caballerizas en menos de 30 días sin instalaciones alternativas donde se garantice el bienestar de los Caballos.

“No basta con retirar las calesas si no hay un plan para los caballos. Estos animales no pueden quedarse en la calle, y sin un lugar seguro corren un riesgo enorme”, declara Márquez.

Durante más de una década, Todos los Caballos del Mundo ha trabajado para proteger a estos animales: interponiendo denuncias, financiando inspecciones, asegurando la atención veterinaria en las paradas de calesas y un seguimiento diario. “Hemos denunciado a quienes no los cuidaban, a aquellos que los maltrataban o les negaban los cuidados básicos, logrando que dejaran de ser explotados.” Ahora, la labor de la protectora se centra en asegurar que estos caballos tengan un futuro digno y seguro, lejos del riesgo que representa un desalojo precipitado.

Manolo, uno de los cocheros más veteranos, afirma, mientras acaricia a su caballo Palomo, que aunque aún no sepa cómo podrá lograrlo, no se plantea separarse de su compañero, al que considera un miembro más de la familia, “lo he criado yo de pequeño y pienso estar con él hasta los últimos días de mi vida”.

Todos los Caballos del Mundo avisa en sus redes: “Si el día 3 estos cocheros tienen que irse sin ninguna solución alternativa, por favor todos los que están escribiendo en redes para ayudar a estos animales, que estén aquí en Teatinos, para paralizar que los caballos acaben yendo a cualquier sitio”.