Jornada de reclutamiento en Club Magna Marbella el próximo 18 de noviembre

Club Med busca más de 600 profesionales para trabajar en sus resorts durante el invierno

Club Med, empresa de referencia en el sector turístico, lanza una nueva campaña de reclutamiento para la próxima temporada de invierno. Para ello, la compañía estará presente en eventos dedicados a la selección de personal, como la Jornada de reclutamiento que se celebrará en Club Magna Marbella el próximo 18 de noviembre.

Isabel Naranjo

Malaga |

Trabajo
Son 600 vacantes para toda Europa. Como cada año, el grupo líder de las vacaciones todo incluido de alta gama, busca este invierno diferentes profesionales para sus Resorts Premium y Club Med Exclusive Collection, que vuelven a abrir sus puertas a profesionales de todos los ámbitos. ¿Quién puede formar parte de Club Med? Se buscan talentos apasionados, con o sin título universitario y con experiencia previa. Jóvenes profesionales, perfiles en reconversión o expertos confirmados: lo que marca la diferencia es el gusto por el servicio, las ganas de compartir, la amabilidad y el espíritu de superación.

