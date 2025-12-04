El Clínico de Málaga, certificado por su compromiso para la eliminación de la Hepatitis C

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, ha sido reconocido con la certificación de Excelencia en la Implementación del Decálogo para la Eliminación de la Hepatitis C, un distintivo impulsado por la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) para distinguir a los centros que aplican de forma eficaz las medidas clave para avanzar hacia la eliminación de esta infección en España.

Este decálogo, avalado por la AEEH, la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y el Grupo de Estudio de las Hepatitis Víricas (GEHEP), apoyado por Abbvie, establece los requisitos que deben cumplir los hospitales para mejorar el diagnóstico y el tratamiento, así como para llegar a los pacientes que aún desconocen su infección.

En este contexto, cabe resaltar que el hospital viene desarrollando desde hace años distintas estrategias de formación, cribado y microeliminación, incluyendo actuaciones en centros de adicciones, centros de acogida, salud mental y colaboración con entidades como Cruz Roja. A ello se suma un programa de búsqueda y rescate de pacientes con hepatitis C perdidos en el sistema sanitario.

Asimismo, entre los avances más destacados, el servicio de Microbiología ha implantado el diagnóstico en un solo paso, acompañado de un sistema de alarmas que avisa directamente a la unidad de Digestivo/Hepatología del centro, permitiendo de este modo que los pacientes accedan a una consulta de acto único, donde se realiza una valoración integral junto a Farmacia. Gracias a este modelo, el proceso se ha simplificado enormemente: lo que antes requería nueve visitas se ha reducido a una sola. Además, el servicio de Farmacia facilita la dispensación completa de los antivirales, lo que evita desplazamientos innecesarios y mejora la adherencia al tratamiento.

Implicación multidisciplinar

Esta importante certificación reconoce el trabajo conjunto y coordinado de numerosas áreas del hospital, como son Aparato Digestivo, Microbiología, Farmacia, Salud Mental, Enfermedades Infecciosas, Centros de Adicciones, Cruz Roja, Ginecología y Nefrología, además de la colaboración activa con el Hospital de la Serranía de Ronda para la valoración integral de sus pacientes con hepatitis C.