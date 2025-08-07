Clean Bandit celebra en Starlite Occident su único concierto en España

En formato banda, con cuerdas en directo, batería, bajo y sección vocal reforzada, Clean Bandit volvió a demostrar que su propuesta no se queda en el estudio. Sobre el escenario, su fusión de música clásica y electrónica se vuelve tangible, con una ejecución precisa y un repertorio que conecta con varias generaciones. Canciones como “Symphony”, “Rather Be”, “Rockabye” o “Solo” siguen funcionando con fuerza, tanto por la producción como por la forma en que la banda las lleva al directo.

La cita en Starlite Occident también sirvió como espacio de presentación de “Believe” , su último single en colaboración con Lloyiso, que ya empieza a consolidarse como parte de su nuevo repertorio. La banda atraviesa una nueva etapa creativa y el público de Marbella fue testigo de esa evolución. En el setlist se colaron otros temas inéditos que apuntan a formar parte del próximo álbum, que llevan meses trabajando y que ya han empezado a testear en vivo.