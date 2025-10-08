El Círculo de Empresarios del Sur refuerza su presencia en Málaga

El Círculo de Empresarios del Sur de España, CESUR, la asociación empresarial privada con más socios del país ha apostado fuerte por Málaga, y desde octubre cuenta con sede propia en el Uppery Club, y con nuevo director, cargo que ha recaído en Manuel Márquez, hasta hace poco, director del club empresarial de moda en la capital malagueña.

Fernando Seco, fundador y vicepresidente ejecutivo de CESUR, y Francisco Espinosa, President & Founder de Uppery Club, han rubricado un convenio de colaboración por el cual ambas entidades trabajarán mano a mano en el fomento de actividades relacionadas con el desarrollo empresarial, mejoras innovadoras en procesos y entornos económicos en la provincia malagueña y alrededores. De esta forma, Uppery Club acoge en sus instalaciones a la asociación empresarial, donde tendrá su sede y pueda desarrollar en ella su amplio programa de actividades.

CESUR ha nombrado, asimismo, a Manuel Márquez director para Málaga y zona de influencia. Gran conocedor de la realidad empresarial ha sido uno de los artífices del éxito del Uppery Club, desde su puesta en marcha hace tres años.

El objetivo de estas decisiones es, en palabras de Fernando Seco, “acompañar a nuestros socios locales y contar más con los empresarios malagueños para transformar el tejido empresarial y social de Andalucía desde la empresa, que es nuestro objetivo principal desde que nacimos”.

Para Manuel Márquez, “Málaga es una provincia única, con unas perspectivas de futuro prometedoras que solo lograremos alcanzar si colaboramos con los demás actores andaluces. Conozco y confío en el proyecto que CESUR lleva realizando estos últimos diez años y, estoy convencido, de que su labor es crucial para que los empresarios del sur de España contribuyamos a mejorar nuestra tierra y ser dueños de nuestro futuro”, ha asegurado el nuevo director malagueño.

CESUR cuenta ya con un nutrido grupo de socios en Málaga, encabezados por el vicepresidente de la entidad, Manuel Atencia, socio del despacho Montero Aramburu & García Villares Atencia. Desde hace años, además, tiene como socios a Unicaja Banco y la Fundación Unicaja en algunos de sus programas más representativos como el de emprendimiento juvenil (I´m Growlaber) y los afamados premios PEC, que se celebraron en Málaga en 2023.

