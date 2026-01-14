Cine Yelmo proyecta la representación teatral de ´Un tranvía llamado deseo`

La temporada de teatro continúa en Cine Yelmo con la proyección de la exitosa obra teatral Un tranvía llamado deseo (A Streetcar Named Desire) los días 22 y 27 de enero. Esta aclamada producción, dirigida por el visionario director Benedict Andrews, se filmó en vivo durante una función del Teatro Young Vic de 2014 y se proyectará en la gran pantalla gracias a +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de Cine Yelmo.
El magnífico reparto de esta obra atemporal está compuesto por Gillian Anderson (Sex Education), Vanessa Kirby (The Crown) y Ben Foster (Lone Survivor). La obra sigue a Blanche, quien recurre a su hermana Stella en busca de consuelo mientras su frágil mundo se desmorona. Sin embargo, las circunstancias la llevan a lidiar cara a cara con el brutal e implacable Stanley Kowalski.
Prensa internacional:
“Gillian Anderson es imperdible” ★★★★★, Evening Standard
“Una actuación de primer nivel de Vanessa Kirby como Stella” ★★★★★, The Guardian
“Un auténtico éxito” ★★★★★, Telegraph
Las 17 salas de Cine Yelmo que proyectarán Un tranvía llamado deseo (A Streetcar Named Desire) son: Álava (Boulevard), Alicante (Puerta de Alicante), Almería (Roquetas), Barcelona (Westfield La Maquinista, Premium Castelldefels), Gijón (Ocimax), Las Palmas (Las Arenas), Madrid (Ideal, Palafox, Rivas Futura), Málaga (Vialia), Santander (Peñacastillo), Santa Cruz de Tenerife (Meridiano), Tarragona (Parc Central), Valencia (Mercado de Campanar), Vigo (Travesía Vigo), Vizcaya (Artea).