El cine que planta futuro: el Festival de Cine Francés de Málaga compensará su huella con 34 nuevos árboles en Algarrobo

En esta ocasión, el certamen compensará la mayor parte de la emisión de carbono realizada el pasado mes de octubre a través de la reforestación de 34 árboles en una parcela del municipio malagueño de Algarrobo. El espacio era un antiguo vertedero de escombros sellado, y que se va a recuperarla ambientalmente plantando en él pinos algarrobos, y acebuches, gracias a la contribución del festival y a través de la colaboración que Folia Project mantiene con el Ayuntamiento de Algarrobo.

La emisión de carbono, calculada gracias a la calculadora de carbono desarrollada en el proyecto Huella Zero Costa del Sol, corresponde a 6621 kg de CO2, que corresponde, principalmente a los viajes internacionales realizados en avión para el desarrollo del festival, y se compensan con la plantación de estos árboles. Estos 34 ejemplares se unen a un total de 80 previos que el FCFM plantó para compensar su huella de carbono, los dos años previos: 60 en 2024, y 20 en 2023, todos ellos en un terreno de 400 hectáreas ubicado en Cómpeta, en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Esta zona fue devastada por un incendio forestal en 2014, destruyéndose un bosque mediterráneo de pinos y encinas que va a ser restaurado mediante este proyecto de reforestación.

Pinus halepensis

Además, el 98% de los proveedores están situados en un radio de 50 km del festival: la proximidad geográfica reduce la distancia que tienen que recorrer los productos, lo que a su vez reduce las emisiones de CO2. Trabajar con proveedores locales fomenta el desarrollo económico sostenible a escala local, y se ha convertido en una de las principales acciones del festival, en este sentido.

Esta iniciativa facilitará la posibilidad de compensar el impacto medioambiental que produce el 31 Festival de Cine Francés de Málaga y la estancia de sus invitados internacionales en forma de reforestación ambiental en la propia provincia de Málaga o en forma de compensación homologada.

Además, esta reforestación se enmarca en el proyecto de sostenibilidad «Alliance Verte», con el que la Alianza Francesa de Málaga pretende fomentar y aplicar en todas sus actividades culturales la posibilidad de realizarlas desde una perspectiva ecosostenible, reduciendo dichas emisiones y usando otros materiales y herramientas más respetuosos con el medioambiente.

Estrategia Huella Zero Costa del Sol

Desde Turismo y Planificación Costa del Sol se impulsa la estrategia Huella Zero, cuyo principal objetivo es avanzar en la descarbonización del sector turístico, reduciendo los efectos de la actividad turística sobre el cambio climático. Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol, destacó: “La colaboración público-privada es esencial para avanzar en este objetivo, y por ello estamos centrando nuestros esfuerzos en facilitar herramientas a todos los agentes del sector turístico para reducir las emisiones de CO₂.”

Lo social en relieve: un festival comprometido

El 31 Festival de Cine Francés de Málaga concluyó el pasado 17 de octubre con el anuncio de los premios de su edición 2025 en una gala celebrada en el Cine Albéniz, donde Muganga, Celui Qui Soigne se alzó con el Premio a Mejor Película del Jurado Profesional y el Premio del Público, siendo la primera vez que este último no recae en una comedia. El certamen también reconoció a Grégory Magne como Mejor Director por Les Musiciens, y otorgó el Premio a Mejor Interpretación ex aequo a Isaach de Bankolé y Juliette Armanet. El Jurado Joven distinguió Furcy, Né Libre por su potencia social, y los jurados de cortometrajes premiaron Sulaimani y One, Two, Tree en sus respectivas categorías.

El festival cerró una edición con un 95% de ocupación y más de 16.000 asistentes, consolidando su papel como plataforma de lanzamiento para películas aún sin distribución en España. Además de preestrenos exclusivos y una variada programación que incluyó retrospectivas, cine familiar, un cine-concierto y una exposición fotográfica sobre el rodaje de Zorro, la organización destacó el compromiso del festival con la diversidad y la francofonía como valores culturales. El Festival de Cine Francés de Málaga ya está trabajando en su edición de 2026, de la que se anunciarán detalles en los próximos meses.