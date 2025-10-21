El Cine Albéniz estrena el 'Mural del Cine Español', obra del malagueños Ángel Idígoras

Unos 65 personajes de más de 35 películas se han salido de las pantallas del Cine Albéniz y se han trasladado a las paredes del antiguo ambigú”. Así resume el dibujante Ángel Idígoras su Mural del Cine Español, obra que decora las paredes del cine municipal y que el artista ha inaugurado hoy junto con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; la concejala de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras y el gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar.

En este homenaje pictórico al cine español -en el que aparecen desde Viaje a Júpiter, de 1909, hasta otras más recientes, como El 47- Ángel Idígoras y su equipo (su familia: Pablo, Marta, Daniel y Sonia Codes) han pintado figuras importantes de la historia del cine español, a tamaño natural, con pintura de pared, en blanco y negro.

Según explica, la selección de los personajes ha entrañado mucha dificultad puesto que la intención era representar algunas de las películas más importantes, sin repetir actores ni directores. Inevitablemente se han quedado fuera muchas grandes películas, incluso algunas de sus preferidas. “Aunque hemos gozado de libertad absoluta para la selección, hemos contado con la ayuda de Juan Antonio Vigar y Juanlu Artacho, más conocedores del arte del cine”, añade Idígoras.

Sobre el proceso de creación, aporta algunos detalles: “Han hecho falta tres meses de trabajo, unos 12 litros de pintura, un montón de pinceles y brochas, diez barras de carboncillo, dos escaleras y el apoyo moral de todos los trabajadores del cine y de los espectadores de la sala 4 que, sin esperarlo, se encontraban con un tipo intentando representar la mirada de Ana Torrent, otro pintando el Rocinante de Fernando Rey, otro más liado con los ladrillos de la Alcazaba, una pintora enfrascada con los remiendos del Paco Rabal de Los santos inocentes y otra tirada en el suelo, rellenando el mural”.