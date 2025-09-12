Cinco años de compromiso empresarial: el Círculo Empresarial de Málaga celebra su V Gran Gala Benéfica

En tan solo cinco años, el Círculo se ha consolidado como un referente para el tejido económico y social malagueño, reuniendo ya a más de 150 socios entre empresarios, altos directivos y profesionales de la provincia. Esta Gala, que acogerá a más de 250 invitados, simboliza la fortaleza de una red empresarial que combina crecimiento, innovación y compromiso social.

“Con esta Gala celebramos no solo el quinto aniversario del Círculo, sino también la fortaleza y compromiso del tejido empresarial malagueño. Es un orgullo reconocer a empresarios que son un referente en sus sectores y, al mismo tiempo, colaborar con Autismo Málaga, cuya labor es esencial para la sociedad.”

— Francisco Javier Jiménez Badía, presidente del Círculo Empresarial de Málaga.

Patrocinadores de la Gala

La Gala cuenta con el apoyo de un destacado elenco de patrocinadores:

· Patrocinador Oro: Banco Mediolanum.

· Patrocinadores Plata: Winterhalter Ibérica, Tour10, Rincón Fertilidad, Veinluc Distribuidor Oficial Renault Trucks, Grupo Vértice, E3 Ventanas y Passivhaus, Junta de Andalucía, Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, C de Salamanca y Wooden