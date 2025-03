CIFAL Málaga refuerza su proyección internacional y da un salto cualitativo en sus proyectos

La Casa de las Naciones Unidas, en el antiguo Hospital Noble, ha acogido esta mañana el acto de presentación de la memoria de actividades de CIFAL Málaga correspondiente al año 2024, un documento que evidencia el gran salto cualitativo en la proyección internacional registrado por el centro dependiente de la agencia de Naciones Unidas UNITAR, que ha contribuido a llevar la imagen de la ciudad de Málaga a numerosos países de todo el mundo.

No en vano, CIFAL Málaga realizó o participó junto a otras instituciones en un total de 153 acciones en Europa, África y América el año pasado. Estas acciones contaron con la asistencia de más de 13.500 personas. Este dato lo convierte en uno de los centros más activos de la Red Global CIFAL, presente actualmente en 33 ciudades del mundo.

Además, el organismo ha ampliado sus áreas temáticas de trabajo, abordando cuestiones clave para el desarrollo sostenible y la gobernanza global. Actualmente, CIFAL Málaga trabaja en siete grandes ámbitos: Desarrollo urbano y social, Aprendizaje sobre sostenibilidad, Políticas públicas y gobernanza, Paz y seguridad, Desarrollo económico y turismo sostenible, Tecnología e innovación, y Medio ambiente y cambio climático.

Así lo ha destacado la directora de CIFAL Málaga, Déborah Salafranca, en un acto en el que también han participado el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, y Álex Mejía, director de división de UNITAR y responsable de la Red Global CIFAL. Del total de actividades realizadas en el pasado ejercicio, un total de 40 fueron acciones formativas. Salafranca ha indicado que estos datos demuestran que la actividad de CIFAL Málaga, que acaba de cumplir su séptimo aniversario, está plenamente consolidada.

“Estamos muy satisfechos del trabajo realizado en 2024, ya que ha confirmado que la labor de CIFAL Málaga es fundamental, no sólo en Málaga, sino en otros muchos lugares del mundo, para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. En este sentido, la directora de CIFAL Málaga ha destacado, además que el centro es un actor clave en la formación y promoción del desarrollo sostenible, ofreciendo oportunidades de aprendizaje y cooperación a nivel mundial.

En línea con su objetivo de generar impacto global, CIFAL Málaga ha ampliado su red de socios y colaboradores, alcanzando un total de 50 acuerdos con instituciones públicas, empresas, universidades y organismos de diversa índole. Esta expansión ha permitido fortalecer el alcance y efectividad de sus programas y actividades. Salafranca ha destacado la ayuda siempre dispuesta de Unicaja Banco, así como la del Ayuntamiento de Málaga, la Universidad de Málaga o la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Proyectos internacionales

Asimismo, la gestión de proyectos ha adquirido un papel fundamental en la estrategia del centro, con un total de 12 proyectos ejecutados en colaboración con socios internacionales. Este enfoque ha permitido abordar de manera más efectiva los desafíos globales y promover iniciativas innovadoras en distintos sectores.

En esta línea, Salafranca ha recordado que CIFAL Málaga está participando en proyectos europeos de gran importancia, como Emeritus, que tiene como fin realizar e implementar un protocolo para la investigación efectiva de delitos medioambientales aprovechando la integración de tecnologías innovadoras de monitoreo y análisis.

El centro dependiente de UNITAR ha participado también en el proyecto Cascos Verdes, desarrollado por CIFAL Málaga y Amazon en colaboración con la Junta de Andalucía. Inspirada en los Cascos Azules de Naciones Unidas, esta iniciativa pretende promover el desarrollo de proyectos de conservación y restauración del medio natural y apoyar acciones encaminadas a la transformación educativa.

CIFAL Málaga lidera también, junto al Comité Olímpico Español (COE), el proyecto Generación Acción, que contempla la puesta en marcha de una app móvil para enseñar los ODS a través de los valores del deporte a escolares de toda España.

Finalmente, la directora de CIFAL Málaga ha destacado también la puesta en marcha de proyectos como el de Ecovoyagers, que impulsa el turismo lento en España e Italia; The Wrong Side of the Road, que junto a la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico y gracias a la financiación de la multinacional Diageo, está sensibilizando sobre los peligros de la conducción bajo los efectos del alcohol; o el Observatorio Mediterráneo de la Sostenibilidad, impulsado junto a la Universidad Abdelmalek Essaadi de Marruecos.

Todas las acciones de CIFAL Málaga están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En particular, el 90% de las actividades han estado vinculadas al ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y el 83% al ODS 4 (Educación de calidad), reafirmando el compromiso del centro con la agenda global de Naciones Unidas.

A este respecto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha subrayado que el Ayuntamiento de Málaga tiene en CIFAL Málaga “un gran apoyo en la estrategia conjunta de divulgar los ODS para que nadie se quede atrás” y ha recordado que, entre otras actividades, en 2024, gracias a la financiación del Consistorio CIFAL Málaga ha podido poner en marcha un gran programa formativo para la ciudadanía con un completo programa sobre los ODS.

Por su parte, el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, ha indicado que la memoria de CIFAL Málaga “no solo refleja una mera recopilación de logros alcanzados, sino que representa un testimonio tangible de su compromiso con la educación como motor de transformación”. Os animo a seguir avanzando, a impulsar la formación hacia nuevas cotas y horizontes, porque el verdadero cambio siempre comienza en un aula”, ha dicho.

Finalmente, el director de división de UNITAR, Álex Mejía, ha indicado: “A cinco años de finalizar la Agenda 2030, y conociendo los esfuerzos que todos nuestros centros CIFAL hacen para lograr la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible alrededor del mundo, quiero felicitar a CIFAL Málaga por continuar creciendo en el desarrollo de proyectos formativos e implementación de acciones concretas, que contribuyen tangiblemente a mantener el tan deseado espíritu de no dejar a nadie atrás”.