¿Es cierto que el Terral proviene de África?

En el ámbito meteorológico, en nuestra provincia contamos con el viento Terral sobre el que existe un concepto equivocado. Desde tiempo inmemorial y aún a día de hoy, muchas personas mantienen que el Terral es un viento que proviene de zonas desérticas de África, de ahí que sea caliente y provoque el aumento de las temperaturas mientras que en el resto de la Península e incluso de buena parte de la provincia, se produce precisamente todo lo contrario con la bajada de las temperaturas.

Ante las dudas, quien mejor que el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, para poner las cosas en su sitio aclarando que el Terral es un viento que llega procedente del Norte de la Península, provocando la bajada de las temperaturas salvo en determinadas zonas de la provincia en las que este viendo gélido llega caliente.

Cambiando de asunto, hoy 1 de septiembre comienza el otoño meteorológico por lo que nos interesamos por conocer cómo se presenta en la provincia. Jesús Riesco nos advierte que se espera que tanto en la provincia como en el resto de la región andaluza, se espera que los meses de septiembre, octubre y noviembre sean más secos de la normal aunque siempre supeditados a la posible llegada de Danas que vinieran acompañadas de fuertes lluvias.

Por otra parte, hay quien asegura que el mes de septiembre es el de mayor índice de riesgo de incendios en la provincia de Málaga. Sin embargo, Jesús Riesco nos aclara que dicho riesgo es el mismo durante este mes así como en los de julio y agosto.