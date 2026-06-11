El ciclo ‘Reflexiones Constructivas de la Arquitectura Técnica’ pone el foco en la gestión y protección del patrimonio histórico

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga ha organizado la tercera jornada del Ciclo de Conferencias “Reflexiones Constructivas de la Arquitectura Técnica”, que tendrá lugar el día 12 de junio de 2026, viernes, a las 11:00h, en el salón de actos de la sede colegial de Málaga, y que en esta ocasión pondrá el foco en la gestión y conservación del patrimonio histórico arquitectónico.

El patrimonio arquitectónico constituye un recurso cultural, social y económico de primer orden, cuya conservación plantea hoy importantes desafíos. La creciente presión turística, la complejidad normativa, la necesidad de adaptación a nuevos usos y la progresiva pérdida de los oficios tradicionales configuran un escenario en el que la intervención sobre lo construido exige una reflexión profunda y multidisciplinar.

En este contexto, la tercera jornada del ciclo Reflexiones Constructivas de la Arquitectura Técnica propone generar un espacio de encuentro entre distintos agentes implicados en la protección, gestión e intervención del patrimonio: desde la Administración Pública hasta los técnicos especializados, pasando por los profesionales del oficio tradicional.

Liderazgo político y gestión real en ciudades patrimonio: Antequera y Ronda

La jornada comenzará con la presentación oficial a cargo de la presidenta del COAT-Málaga, Leonor Muñoz Pastrana, y arrancará con un coloquio de alcaldes bajo el titulo "GOBERNAR EL PATRIMONIO: LIDERAZGO POLÍTICO Y GESTIÓN EN CIUDADES MONUMENTALES".

Este espacio unirá a los regidores de las dos ciudades malagueñas con mayor legado patrimonial de la provincia, Manuel Jesús Barón Ríos, alcalde de Antequera, y María de la Paz Fernández Lobato, alcaldesa de Ronda.

Los alcaldes de ambos municipios, referentes mundiales en materia de patrimonio arquitectónico, tendrán ocasión de dialogar y debatir sobre cuestiones como el conflicto entre protección y desarrollo, los modelos de desarrollo urbano en ciudades monumentales, las limitaciones presupuestarias y normativas, la presión del turismo y la economía urbana, políticas que favorezcan la preservación de los oficios tradicionales, y de exponer las contradicciones reales de la gestión patrimonial a nivel municipal.

El encuentro estará moderado por Antonio Jesús Villalón Conejo, Jefe de Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, órgano responsable de autorizar las intervenciones en inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural (BIC) y sus entornos, entre otros cometidos.