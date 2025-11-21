El chef José Carlos García celebra una noche única dedicada a la despensa malagueña junto a sus productores de confianza

El restaurante José Carlos García, situado en el Puerto de Málaga, acogió a sus invitados en una cena-homenaje a la despensa local y a las raíces malagueñas, en la que el chef reunió a los productores y proveedores que le han acompañado a lo largo de sus 24 años de trayectoria profesional.

“Esta cena es una forma de dar las gracias a todas esas personas que me han acompañado desde el principio”, explica José Carlos García. “Quiero rodearme de quienes han hecho posible mi cocina durante estos años: agricultores, bodegueros y proveedores que se han convertido en amigos, con los que comparto una misma pasión por el producto, el respeto por la tierra y la ilusión de seguir haciendo de Málaga un referente gastronómico. Esta noche será para ellos, y para todos los que sienten orgullo por lo nuestro”.

Para la ocasión, el chef ha diseñado un menú especial con maridaje de vinos de la bodega Dimobe, elaborado íntegramente con productos de cercanía. La experiencia comenzó con una serie de aperitivos —polvorón de pipas de girasol, crujiente de paella y zurrapa—, seguidos de una tartaleta con vieira, espárragos y remolacha, un ajoblanco con anguila y mango, y platos principales como el ravioli de cigala con foie gras y setas, trucha salmonada con salsa de estragón y papillote de ibérico en salsa de mil y mostaza, para finalizar con un postre de melocotón, teja de almendras y láminas de ciruelas. Cada paso del menú estuvo armonizado con una cuidada selección de vinos de Dimobe, entre ellos Tartratos, El Lagar de Cabrera, La Raspa y Moscatel Trasañejo Rujaq Andalusí, que reflejan la riqueza vinícola de la Axarquía y los Montes de Málaga.