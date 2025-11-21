GASTRONOMÍA

El chef José Carlos García celebra una noche única dedicada a la despensa malagueña junto a sus productores de confianza

Málaga se prepara para vivir unas semanas muy especiales dedicadas a la gastronomía con motivo de la inminente Gala Michelin, y el chef José Carlos García ha querido sumarse a esta celebración con una velada muy personal. El chef Estrella Michelin rindió anoche homenaje a sus raíces con un menú exclusivo elaborado con productos de proximidad y acompañado de sus proveedores de toda la vida: panadería El Colmenero, Pescados y Mariscos Hermanos González, AOVE Finca La Torre, Frutas y Verduras Eladio y la bodega Dimobe.

Isabel Naranjo

Malaga |

Gastronomia
El chef José Carlos García celebra una noche única dedicada a la despensa malagueña junto a sus productores de confianza | www.ondacero.es

El restaurante José Carlos García, situado en el Puerto de Málaga, acogió a sus invitados en una cena-homenaje a la despensa local y a las raíces malagueñas, en la que el chef reunió a los productores y proveedores que le han acompañado a lo largo de sus 24 años de trayectoria profesional.

“Esta cena es una forma de dar las gracias a todas esas personas que me han acompañado desde el principio”, explica José Carlos García. “Quiero rodearme de quienes han hecho posible mi cocina durante estos años: agricultores, bodegueros y proveedores que se han convertido en amigos, con los que comparto una misma pasión por el producto, el respeto por la tierra y la ilusión de seguir haciendo de Málaga un referente gastronómico. Esta noche será para ellos, y para todos los que sienten orgullo por lo nuestro”.

Para la ocasión, el chef ha diseñado un menú especial con maridaje de vinos de la bodega Dimobe, elaborado íntegramente con productos de cercanía. La experiencia comenzó con una serie de aperitivos —polvorón de pipas de girasol, crujiente de paella y zurrapa—, seguidos de una tartaleta con vieira, espárragos y remolacha, un ajoblanco con anguila y mango, y platos principales como el ravioli de cigala con foie gras y setas, trucha salmonada con salsa de estragón y papillote de ibérico en salsa de mil y mostaza, para finalizar con un postre de melocotón, teja de almendras y láminas de ciruelas. Cada paso del menú estuvo armonizado con una cuidada selección de vinos de Dimobe, entre ellos Tartratos, El Lagar de Cabrera, La Raspa y Moscatel Trasañejo Rujaq Andalusí, que reflejan la riqueza vinícola de la Axarquía y los Montes de Málaga.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer