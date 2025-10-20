El chef David Olivas se une a una nueva edición de “A Cuatro Manos” junto a Diego Gallegos

La experiencia gastronómica “A Cuatro Manos”, impulsada por el chef Diego Gallegos junto a Higuerón Resort, regresó con una edición que fusiona innovación y tradición. En esta ocasión, el invitado fue David Olivas, chef al frente de Back y Enea en Marbella, quien aportó su profundo respeto por la cocina tradicional y el producto de proximidad, valores que conectan de forma natural con la filosofía culinaria de Gallegos.

Un menú de lo más variado

Durante la velada, ambos chefs ofrecieron un menú degustación de seis platos que destacó por su creatividad, elegancia y marcado acento andaluz en cada bocado. La experiencia comenzó con un vitello tonnato acompañado de anchoas y alcaparras, seguido de una vieira curada en sal con pipirrana cítrica de alcachofas: una interpretación contemporánea de la Costa del Sol.

El sabor andaluz se intensificó con el bacalao a la brasa, acompañado de patata, huevo, aceituna y trufa, y con el lomo de ciervo asado con chirivía y jugo de eneldo, dos platos tradicionales reinventados con el sello personal de ambos cocineros.

Para el momento dulce, llegaron dos propuestas en contraste: queso y yogur con AOVE, miel y cítricos; y sobao de albahaca con helado de yogur, cachorreña y sésamo negro, un cierre fresco, sorprendente y muy de temporada.

Música y gastronomía

Como ya es tradición en estas veladas, la cena estuvo acompañada de música en directo. La banda Pil Pil Prawns, en la que el propio Diego Gallegos toca la batería, puso ritmo y cercanía a una noche que fue mucho más que una cena: una auténtica celebración de la creatividad y el disfrute compartido.

El invitado: David Olivas, Restaurantes Back y Enea (Marbella)

Chef andaluz afincado en Marbella, David Olivas se formó en la Escuela de Hostelería La Laguna (Baeza, Jaén) y realizó sus prácticas en el restaurante de Martín Berasategui en Lasarte (Guipúzcoa). Durante más de una década trabajó junto a Dani García, primero como jefe de partida en Tragabuches (Ronda) y posteriormente como chef ejecutivo de Calima, consolidando una trayectoria marcada por el perfeccionismo, la exigencia y la creatividad.

En 2016 inaugura Back junto al jefe de sala y sumiller Fabián Villar, un proyecto ubicado en el espacio del antiguo Gorki. La propuesta de Olivas - una visión contemporánea de la cocina andaluza basada en el producto de proximidad y enriquecida con pinceladas de otros mundos- lo consolida como referente de la cocina creativa e innovadora en Marbella.

En noviembre de 2023, Back consigue su primera estrella Michelin. Su trabajo ha sido reconocido con galardones como el Premio ‘Cocina Revelación en Málaga’ 2018 (Diario SUR y Málaga en la Mesa), el Mejor jefe de Cocina 2019 (Academia Gastronómica de Málaga) y el Mejor Restaurante de Cocina Creativa 2020 (Gurmé Málaga).

“A Cuatro Manos”: excelencia y complicidad en la cocina

El proyecto liderado por Diego Gallegos, conocido como el Chef del Caviar, volvió a reunir a grandes nombres de la cocina nacional en un formato íntimo y creativo. Más que una cena, fue una experiencia compartida en la que dos cocineros que se admiran mutuamente cocinaron juntos con un único propósito: emocionar a los comensales a través de la gastronomía.

Tras el encuentro con el chef David Olivas, la próxima edición de “A Cuatro Manos”, tendrá lugar el 14 de noviembre y contará con la participación del chef Miguel Ángel Mayor, del restaurante malagueño Cávala.

Arara e Higuerón Resort: gastronomía y entorno privilegiado

Arara Bistro Bar, bajo la dirección de Diego Gallegos, se consolida como un punto de encuentro gastronómico donde confluyen los sabores de España, Brasil y Perú, interpretados desde una mirada contemporánea. A su lado, Higuerón Resort continúa apostando por experiencias culinarias de alto nivel en un entorno natural privilegiado, reafirmando su posición como referente de lujo responsable en la Costa del Sol.

Reserva tu experiencia

“A Cuatro Manos” no es simplemente una cena, sino una cita mensual con la cocina pensada para disfrutarse sin prisas. Cada último viernes de mes, medio centenar de comensales se reúnen en Arara Bistro Bar para vivir una experiencia que trasciende el plato. El ambiente es íntimo, el servicio esmerado, y el menú —siempre distinto— surge del encuentro entre dos chefs que comparten fogones por una sola noche.

La experiencia requiere reserva previa y, como es habitual, las plazas son limitadas. Con iniciativas como esta, Higuerón Resort y Arara no solo apuestan por la alta cocina, sino por una forma de entenderla que mezcla raíces, creatividad y respeto por el entorno. Aquí, la gastronomía no se exhibe: se comparte.