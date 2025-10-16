GASTRONOMÍA

El chef Daniel García Peinado -Bienfrito, Fuengirola- participará en la semifinal del concurso ‘Cocinero del Año’

El chef Daniel García Peinado (Bienfrito, Fuengirola) será uno de los doce participantes

(seis cocineros y seis camareros) de la segunda semifinal del concurso ‘Cocinero y Camarero del Año 2025-2026’, que se celebrará en el CdT de Alicante el próximo 13 de noviembre.

Daniel García Peinado, conocido como el Chef del AOVE, es un cocinero referente en la investigación y divulgación del aceite de oliva virgen extra aplicado a la alta cocina y la salud. Formado en La Cónsula y con experiencia junto a Martín Berasategui, ha sido Chef Ejecutivo de Gourmet de la Roja y delegado nacional de la Selección Española de Cocina Profesional. Ha representado a España en competiciones internacionales como Bocuse d’Or España y ha impartido ponencias en universidades como Harvard y Yale. Es fundador del laboratorio Gastrolive Lab y actualmente dirige el restaurante Bienfrito y la pastelería Brownie&Olive. Próximamente lanzará su nuevo proyecto gastronómico Disruptivoo, siempre con el AOVE como eje central de su cocina. Su ayudante en el concurso es el también conocido chef Rubén Fenollar.

