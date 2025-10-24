Chanel, Mago Orbit y Cantajuego, nuevas confirmaciones para Marenostrum Fuengirola 2026

Marenostrum Fuengirola anuncia tres nuevas confirmaciones para la próxima temporada entre las que se encuentran: Chanel, como primer artista del festival Fulanita Fest; el espectáculo de magia estilo Las Vegas de Mago Orbit; y Cantajuego con el Payaso Tallarín.

El mayor festival femenino de música en Europa, Fulanita Fest, celebrará en 2026 su quinta edición apostando por la inclusión a través de la música. A esta celebración se une el primer artista de renombre: Chanel Terrero. La cantante llevará todo su potencial escénico y vocal al escenario Unicaja, el próximo 30 de mayo.

Los eventos de Mago Orbit y Cantajuego tendrán lugar en el imponente escenario castillo Sohail / Fundación Unicaja, con el patrocinio especial de Sould Park. El primero será el Mago Orbit, que traerá su impactante espectáculo Acero 2.0 con magia al más puro estilo Las Vegas, el 16 de agosto de 2026. Por su parte, Cantajuego presentará por primera vez en la ciudad al Payaso Tallarín con su troupe del Gran Circo, quienes interpretarán el 23 de agosto de 2026 un espectáculo lleno de canciones, magia, risas y valores.