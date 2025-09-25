El Dr. César Ramírez, jefe de Cirugía de Quirónsalud Málaga, Premio Antonio Serrano de la Unión Profesional de Málaga

El Dr. César Ramírez, jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva de Hospital Quirónsalud Málaga, ha sido distinguido con el Premio Antonio Serrano, otorgado por Unión Profesional de Málaga, entidad que agrupa diferentes colegios profesionales de la provincia, que, en su conjunto, aúna a más de 45.000 profesionales y que trabaja en la defensa, promoción y prestigio de las profesiones colegiadas.

El acto de entrega tuvo lugar en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga, en un evento en el que también se reconoció la trayectoria y compromiso de Banco Sabadell y del presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado.

El Premio Antonio Serrano es el reconocimiento más relevante que concede Unión Profesional de Málaga, pues pone en valor la excelencia, el compromiso social y la aportación a la sociedad malagueña de profesionales e instituciones.

Con esta distinción, el Dr. Ramírez ve puesto en alza no solo su labor al frente del servicio de Cirugía General y Digestiva de Quirónsalud Málaga, sino también su compromiso con el desarrollo y progreso profesional, la calidad asistencial y el impulso de la sanidad malagueña, sin olvidar su ayuda humanitaria a través de su entidad benéfica, la Fundación Bisturí Solidario.