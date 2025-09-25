Observatorio de Derechos Digitales

El Centro Cultural Fundación Unicaja acoge hoy y mañana el Seminario Internacional sobre los Derechos Fundamentales en el Entorno

Una de las actividades del Observatorio es la promoción de la elaboración y adopción de cartas de derechos digitales en el ámbito internacional a partir de la proyección de la Carta de Derechos Digitales aprobada en 2021

Redacción

Málaga |

El Observatorio de Derechos Digitales es un espacio abierto, inclusivo y participativo, creado para hacer llegar a la ciudadanía los avances, ventajas y retos en materia de Derechos Digitales. Forma parte del programa Derechos Digitales, una iniciativa del Gobierno creada para impulsar el seguimiento, debate y difusión de los Derechos Digitales entre la ciudadanía y diferentes organizaciones públicas y privadas. El programa está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España a través de los Fondos Next Generation de la Unión Europea.

En este marco, el presente Seminario tiene como objetivo analizar, desde una perspectiva internacional, los retos que en la actualidad plantean los derechos fundamentales en el entorno digital teniendo como punto de referencia la Carta de Derechos Digitales.

Jueves, 25 de septiembre

16:30 INAUGURACIÓN. Representantes de las entidades organizadoras.

17:00 CONFERENCIA. La garantía y tutela de los derechos digitales.

17:45 MESA REDONDA. El marco de los derechos digitales. Seguridad, ética, transparencia.

19:15 DEBATE

19:45 CONCLUSIONES DE LA PRIMERA SESIÓN

Viernes, 26 de septiembre

9:30 MESA REDONDA. Perspectiva euro-iberoamericana de los derechos digitales.

11:30 MESA REDONDA. El marco jurídico de los derechos y deberes digitales.

13:00 DEBATE

13:45 CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA SESIÓN

14:00 CLAUSURA

