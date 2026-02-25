La central de compras Vithas PlazaSalud+ cumple 25 años como líder del sector con una cartera de casi 100.000 productos sanitarios

PlazaSalud+, la central de compras sanitarias del grupo Vithas, cumple sus primeros 25 años de vida consolidando una posición de liderazgo en la sanidad privada apoyado en el crecimiento registrado desde su creación en 2001. Cuando se fundó, PlazaSalud+ prestaba servicio tan solo a 24 hospitales, centros sociosanitarios y dentales. 25 años después, su cartera de clientes se ha multiplicado por más de seis hasta superar los 150, lo que representa un incremento de más del 500% en el periodo.

Este incremento ha estado acompañado de un mayor volumen de proveedores homologados y de referencias negociadas para garantizar un servicio integral a sus clientes en todo el proceso de compra, simplificándolo, mejorando las condiciones económicas con un ahorro medio del 10%, y ofreciendo la máxima calidad de los productos.

Así, el número de proveedores homologados se ha multiplicado por más de cinco incrementándose más del 420% hasta superar los 250, frente a los 49 proveedores iniciales. Respecto al número de referencias negociadas, actualmente se sitúa en casi 100.000, lo que supone multiplicar por 84 la oferta que PlazaSalud+ tenía cuando se constituyó. Esta evolución también se ha traducido en un incremento del volumen de compras negociado. Sólo en 2025, ha superado los 250 millones de euros.

Según ha destacado José María Ramón de Fata, director corporativo de Infraestructuras y Equipamiento de Vithas, “PlazaSalud+ ha demostrado ser un proyecto de éxito, reinventándose a lo largo de los años, contando con los mejores profesionales del sector y situándose como una plataforma transversal de colaboración para sus asociados proporcionando ventajas clave como ahorro de costes por economías de escala, mayor poder de negociación conjunto, estandarización de productos y procesos para asegurar calidad y consistencia, eficiencia operativa aportando nuevas soluciones y sostenibilidad medioambiental trabajando de forma coherente la disminución de la huella de carbono”.

Una amplia cartera de servicios y productos

PlazaSalud+ ofrece una amplia cartera de servicios adaptados a las necesidades específicas de cada hospital y centro asistencial y sociosanitario. Así, puede garantizar la máxima calidad del producto para los clientes que ven así mejorada la calidad asistencial a sus pacientes y usuarios.

Esta cartera de servicios abarca el flujo completo del proceso de compra e incluye productos tan diversos como farmacia, productos sanitarios, equipamiento médico, tecnología de diagnóstico por imagen (radiología convencional, mamografía, ecografía, angiografía, tomografía computarizada, resonancia magnética, Pet-Tac, etc.), laboratorio y fecundación in vitro, dental y servicios general e indirectos entre los que se incluye logística, restauración, lavandería, limpieza, uniformidad, material de oficina, imprenta corporativa y marketing, rotulación, vigilancia y seguridad, jardinería, hardware y software informático, consultoría y marketing.