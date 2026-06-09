Un centenar de especialistas internacionales clausuran el 1º Congreso Internacional en Bioregeneración Gonadal, Fertilidad y Longevidad Saludable celebrado en Málaga

El Primer Congreso Internacional en Bioregeneracion Gonadal, Fertilidad y Longevidad Saludable, celebrado en Málaga durante el pasado fin de semana, ha reunido a más de un centenar de profesionales, y ha contado con los principales referentes internacionales y científicos de bioregeneración gonadal y líderes de opinión en el campo de la longevidad prolongada.

Este 1º Congreso Internacional, organizado por la Global Organization Of Gonadal Biogeneration, GOGB, ha incidido en el estudio y desarrollo de nuevas técnicas para la bioregeneración de las glándulas sexuales, también conocidas como gónadas. En concreto se refiere al proceso de desarrollo y formación de los órganos reproductores tanto masculinos (testículos) como femeninos (ovarios).

La presidenta de este Congreso Internacional y presidenta de la GOGB, la Dra. Carmen Navarro, Médico Ginecólogo Obstetra, Especialista en Reproducción Humana, Endoscopia Ginecológica y Endocrinología, ha señalado que “ la situación de vida actual provoca cambios en nuestro organismo que alteran nuestro metabolismo, y afecta a nuestros órganos reproductores. A través de la Bioregeneración conseguimos recupera los órganos afectados, y lo más importante, generar de nuevo hormonas que nos permiten activar nuestro sistema en general, proteger de enfermedades y recuperar actividad sexual. Una vida más amplia, longeva y más fértil. En este congreso vamos a poner en valor estas nuevas técnicas que van a ser fundamentales en el desarrollo de nuestra sociedad”.

La bioregeneración de las glándulas sexuales es un proceso complejo que implica el desarrollo, la diferenciación y el funcionamiento de los ovarios y testículos, con la producción de gametos y hormonas sexuales que son esenciales para la reproducción y el desarrollo sexual. Tanto en el tratamiento dirigido a la fertilidad en pacientes con ovarios de baja reserva, conocido como ovario viejo, como para el rejuvenecimiento ovárico enfocado al rejuvenecimiento hormonal y sexual de la mujer tras la menopausia. En el caso del hombre el estudio está dirigido tanto a mejorar la producción de espermatozoides en pacientes con problemas de fertilidad por su bajo número y calidad, como para el rejuvenecimiento de este en pacientes con Andropausia.

Por su parte el urólogo malagueño, Dr. Pedro Torrecillas, miembro de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes y director del Comité de Regeneración Masculina de la Sociedad Médica Internacional “Global Organization Of Gonadal Biogeneration”, ha señalado que “ este encuentro internacional pone en valor el trabajo que ya se ha aplicado en animales y que pronto será trasladado a los humanos, y poniendo en valor las diferentes técnicas en bioregeneración gonadal, fertilidad y longevidad saludable, que van a ser una revolución para mejorar la vida sexual y general de los hombres y mujeres”.

Este congreso médico internacional ha contado con la participación de referentes internacionales en bioregeneración gonadal, longevidad, medicina regenerativa y salud de precisión.

Entre ellos el Dr. Panayiotis Zavos, presidente del Instituto Americano de Andrología; la Dra. Carmen Navarro, presidenta de la GOGB. Médico Ginecólogo Obstetra, Especialista en Reproducción Humana, Endoscopia Ginecológica y Endocrinología de la Reproducción. Director Médico de Biotech Fertility: el Dr. Shady Saleem, Especialista en Obstetricia, Ginecología y FIV, vicepresidente de la GOGB, Presidente de la ASFMS.

También el Dr. Pedro Torrecillas, miembro de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes y director del Comité de Regeneración Masculina de la Sociedad Médica Internacional “Global Organization Of Gonadal Biogeneration”. Junto al Dr. José Serres, presidente de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad SEMAL; la Dra. Denisa Protopopescu, Ex Vicepresidenta de la ESHRE; el Dr. Cesare Aragona, Universidad de la Sapienza de Roma y consultor del Ministerio de Salud en materia de legislación italiana sobre reproducción asistida y consultor de ginecología pediátrica y de la adolescencia en el Ospedale Pediatrico Bambino Gesù de Roma, perteneciente al Vaticano. Dra. Ritu Santwani, Presidenta de la Sociedad Hindú de Medicina Regenerativa y Sexología, y el Dr. Jorge Cubrías, Presidente de la Sociedad Española de Salud de Precisión SESAP.

Durante el Congreso se han podido comprobar la aplicación práctica inmediata de casos clínicos reales, con los últimos avances científicos en esta materia.

Además se han analizado las últimas técnicas médicas, y los diferentes resultados obtenidos en las diferentes especialidades, donde se aplican métodos de vanguardia

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Este congreso estaba previsto celebrarlo en la Capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, a finales del pasado mes de marzo pero que a causa de la guerra de Oriente Medio se ha decidido trasladarlo a Málaga, “es el primero en el mundo para tratar estos temas y se están trabajando para que la capital malagueña se convierta en sede permanente para la celebración de este encuentro internacional que sin duda va a suponer un referente para nuestra ciudad en el desarrollo de estas especialidades médicas. Queremos agradecer a la Fundación Unicaja su apoyo en este Congreso y confiamos en conseguir que se convierta en sede permanente”, señala el Dr. Pedro Torrecillas.