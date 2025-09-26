La cena benéfica BUILDING THE FUTURE reúne a 350 asistentes y consolida un año récord de recaudación solidaria

La cita fue el colofón de un año solidario en el que, gracias a las distintas actividades organizadas por BUILDING THE FUTURE, con la colaboración de NVOGA Marbella Realty han recaudado más de 80.000 euros destinados íntegramente a asociaciones locales y a proyectos en Uganda.

Las entidades beneficiadas en esta sexta edición del evento global BUILDING THE FUTURE han sido las ONGs DEBRA Piel de Mariposa, CADI, Centro de Atención a la Diversidad Infantil, ALAS, Adolescencia Libre de Agresión Sexual, OROTAMBU Uganda y Club Deportivo Marbella Juega, que han recibido cada una de ellas la cantidad de 6.000 €. Finalmente, para WEFO – Proyecto Rwenzori Child Care (Uganda) se han destinado la cantidad de 50.000 € que se dedicarán a la construcción de un albergue anexo al colegio Rwenzori Focus, con capacidad para 120 niños huérfanos y en situación de mayor vulnerabilidad.

Una noche inolvidable

El programa artístico de la cena emocionó a los presentes con actuaciones de primer nivel: Marta Lechado, con un precioso solo de violín, acompañada por su madre la gran pianista Natalia Kuchaeva; Yanela Brooks, que interpretó un tema de El Rey León acompañada por el coro de NVOGA; el batería Iván Elena y el DJ Gonzalo Vico, que puso el broche final con su sesión.

La velada también contó con una animada rifa y subasta, donde muchos invitados se llevaron a casa bonitos regalos donados por colaboradores y amigos de la asociación, como Manuel Spinosa, Metamorphose o Galería Cristina Decoart, así como donaciones por parte de clubes de fútbol como el Chelsea FC, que gracias a su entrenador Enzo Maresca, contribuyó a la causa con la camiseta de Cole Palmer, oficial de la final del Mundial de Clubes FIFA 2025. También hubo espacio para el baloncesto con regalos como la camiseta del entrenador del equipo nacional, Sergio Scariolo o la camiseta de la selección española de baloncesto que ha jugado el Eurobasket 2025.

José Carlos León, presidente de BUILDING THE FUTURE y CEO de NVOGA Marbella Realty, subrayó el valor del compromiso colectivo: “Lo más emocionante de este año ha sido comprobar cómo la unión del sector inmobiliario puede transformar vidas. Estos fondos no solo apoyan a asociaciones de nuestra comunidad, sino que también nos permiten dar un paso más en Uganda, creando un hogar seguro para los niños más vulnerables”.

Un proyecto que sigue creciendo

En total, 117 empresas han participado este año en los eventos de BUILDING THE FUTURE, ya sea a través de donaciones económicas, colaborando con su trabajo y tiempo, o contribuyendo con regalos para las rifas y subastas.

Desde 2019, BUILDING THE FUTURE ha recaudado un total de 580.000 euros con el apoyo de más de 500 empresas y colaboradores. Gracias a esta labor, 17 asociaciones locales -varias de ellas en repetidas ocasiones- se han beneficiado en la Costa del Sol y en Uganda se ha levantado el colegio Rwenzori Focus en Kasese, que ya escolariza a 420 menores.

La Cena Benéfica, así como el tradicional Torneo de Pádel Solidario, entre otras muchas actividades organizadas por BUILDING THE FUTURE, se consolida así como uno de los grandes eventos solidarios de la Costa del Sol, reflejando la unión del sector inmobiliario en torno a una causa común: construir un futuro más justo para los niños.

Los eventos solidarios de 2025 comenzaron con un concierto de piano a cuatro manos, en el Teatro Ciudad de Marbella con Natalia Kuchaeva y Jorge Lechado y como sorpresa: su hija, Marta Lechado Kuchaeva, tocando el violín. Después se celebró el ya tradicional Torneo de Pádel en Villa Padierna Racquet Club, que contó con la participación de 218 personas. Posteriormente, tuvo lugar el Torneo de Vóley playa por Empresas, organizado con la ayuda de Costa Voley y Run-On. Y para cerrar los eventos deportivos Run-On ha organizado el 5k Solidario cuyos beneficios van íntegramente destinados a Building the Future. Este año tanto el 5k solidario como la Media Maratón de Marbella han contado con récord absoluto de participantes: 2.641 en la Media Maratón y unos 300 en la Carrera Solidaria.

Con el dinero recaudado en la Carrera Solidaria de 2024 BUILDING THE FUTURE pudo crear la primera escuela de atletismo en el poblado de Kasese, Uganda: Rwenzori Athletics y con lo que se recaude este año se continuarán las labores y entrenamiento del Club además de mejorar las instalaciones deportivas.

Empresas

Sin el patrocinio de estas empresas, no sería posible la celebración de esta VI Edición del evento solidario del Sector Inmobiliario en la Costa del Sol:

Urbania, Marein, ConceptHomes, Aalto, Ambience, Bulthaup Marbella, Ilusion, Diana Morales Properties Knight Frank, ABU, Prime Invest, Heidi Gubbins, Fundacion La Caixa, Agnes Inversiones, Marisa Gallo, Manuel Burgos, Fotocasa Pro, Alquimia, Neinor, BD Home Living, Studio Davias, Kronos Homes, Exxacon, Manzanares, Ilse Jots, Zoddak, Molina Caballero, Ismael Merida Arquitectos, Medland, Rugue, Coberti, Banus Rentals, Terra Realty, Alexandra, Perez de Vargaz abogados, UHY Fay & Co, Pedro Peña, Jamsa, Panorama, Area Design, Verdesol, FC Homes.