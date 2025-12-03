La catedrática de Economía Aplicada Elena Bárcena ingresa en la Academia Malagueña de Ciencias

La Academia Malagueña de Ciencias recibió ayer a la catedrática del Departamento de Economía Aplicada (Estadística y Econometría) de la Universidad de Málaga Elena Bárcena como nueva académica de número, en una ceremonia que tuvo lugar en el Rectorado.

La profesora de la UMA, subdirectora también del instituto universitario IEBSociety, fue recibida por el académico José Damián Ruiz Sinoga, catedrático de Geografía Física, en un acto solemne que estuvo presidido por el presidente de la Academia, Fernando Orellana.

Elena Bárcena, acompañada de amigos y familiares, pronunció el discurso de aceptación ‘Renta, desigualdad y pobreza en Málaga’, en el que mostró una evolución muy favorable de la renta, consolidando a Málaga como la provincia española con mayor crecimiento desde 2015 y proyectando una imagen de dinamismo económico.

También destacó como se ha reducido de forma significativa el porcentaje de población bajo el umbral de pobreza, reflejando mejoras en las condiciones de vida. Sin embargo, su análisis comparativo con el contexto nacional reveló importantes retos: la renta provincial continúa muy por debajo de las regiones con mayores ingresos y la tasa de pobreza sigue siendo elevada.

“Una mirada detallada a la distribución geográfica de la renta y la pobreza en los municipios malagueños manifiesta disparidades evidentes. En la ciudad de Málaga, el análisis por secciones censales muestra contrastes internos significativos, aunque con cambios respecto a la tradicional división entre este y oeste. El impacto desigual de la inflación sobre los hogares, especialmente aquellos con menor renta, y el efecto del incremento sostenido del precio de la vivienda, plantea retos para garantizar un acceso asequible a la vivienda. Este panorama subraya la necesidad de evaluar el progreso desde una perspectiva más amplia, que no se limite al crecimiento económico, ya que hoy sabemos que el crecimiento, por sí solo, no garantiza el bienestar”.