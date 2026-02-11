La Cátedra Real Estate Alfil de San Telmo analizará el impacto del mercado inmobiliario de lujo en la economía andaluza

La Cátedra Real Estate Alfil de San Telmo Business School celebrará el próximo martes 24 de febrero en Málaga una nueva jornada centrada en el mercado residencial de lujo y su impacto en la economía andaluza. En un contexto marcado por el auge inversor y la creciente demanda internacional (centrada principalmente en la Costa del Sol), el encuentro abordará el papel estratégico del segmento prime desde una perspectiva académica, técnica y multidisciplinar.

La Costa del Sol se ha consolidado como uno de los principales destinos residenciales de lujo de Europa, con un impacto económico que va mucho más allá del propio mercado inmobiliario. Según el Market Report Mercado Inmobiliario Marbella 2025-2026 elaborado por Pure Living Properties, el segmento de vivienda de alta calidad representa aproximadamente el 10 % del Producto Interior Bruto de la provincia de Málaga, situándose como un motor significativo dentro de la economía local y regional. Además, seis de cada diez nuevos empleos que se generan en el denominado “Triángulo de Oro” —formado por Marbella, Benahavís y Estepona— están vinculados directa o indirectamente al mercado premium, tanto en la fase de construcción como en los servicios asociados a estas promociones de alto nivel, lo que evidencia la capacidad del sector para generar empleo estable y cualificado y dinamizar una red de actividades complementarias más allá de la obra civil.

La sesión, estructurada en cuatro bloques temáticos, explorará la evolución de la demanda, las fórmulas de financiación, el modelo de desarrollo y comercialización de promociones de alto nivel (incluyendo las branded residences) y el impacto del lujo en la configuración urbana de las ciudades.

“El residencial de lujo no es una burbuja ni un fenómeno aislado. Es una industria en sí misma que atrae capital internacional, genera empleo estable y de calidad y contribuye a la transformación de los destinos donde se desarrolla. En el caso andaluz, y especialmente en la Costa del Sol, el segmento prime actúa como motor económico y urbano, pero exige un enfoque riguroso y profesional para garantizar su sostenibilidad a largo plazo”, explica Eduardo Olaya Estefan, director de la Cátedra Real Estate Alfil.

Del mercado al capital, del producto a la ciudad

La jornada comenzará con un análisis del mercado y la demanda, centrado en la evolución del perfil del comprador —cada vez más joven, digital y con alto poder adquisitivo—, la absorción de producto y las diferencias entre zonas de la Costa del Sol. Le seguirá un bloque dedicado a las nuevas fórmulas de financiación, donde se debatirá el papel de la banca, la banca privada, los family offices y los fondos especializados en proyectos de lujo.

En la segunda mitad de la mañana, el foco se trasladará al desarrollo de promociones y branded residences, profundizando en los modelos de colaboración entre promotores y marcas, y en las claves para garantizar una comercialización coherente y diferencial. Cerrará la sesión un bloque de reflexión sobre diseño, experiencia y ciudad, que contará con la participación de Giovanni de Niederhäusern (Pininfarina), quien aportará una visión internacional sobre estándares de calidad, arquitectura identitaria y tendencias globales del lujo como catalizador de valor urbano.

Entre los ponentes destacados, Javier Reviriego —director general de Valderrama, ex director general de Finca Cortesín y asesor de Four Seasons para el proyecto de Marbella— aportará una visión especialmente relevante sobre cómo se toman las decisiones clave de producto, posicionamiento y gobernanza en desarrollos de lujo orientados al largo plazo, con especial foco en la experiencia, la marca y la gestión de activos complejos que integran golf, hotelería de alto nivel y residencial prime.

Asimismo, el encuentro contará con la participación de un experto de Savills Internacional, que aportará una visión comparada del mercado global del lujo, analizando tendencias internacionales y el posicionamiento de la Costa del Sol frente a otros destinos prime europeos. Junto a él, intervendrá también Javier Nieto, CEO de Pure Living Properties, agencia especializada en residencial prime con más de 16 años de trayectoria, quien compartirá su experiencia sobre el comportamiento de la demanda internacional, la evolución del producto y el papel de las agencias de referencia en la sostenibilidad del mercado de lujo.

“Nuestra labor como foro académico no es reivindicar ni ensalzar el lujo, sino comprender su lógica interna y su impacto real sobre la economía, la ciudad y la planificación. Este encuentro busca precisamente eso: generar conocimiento útil, conectar agentes clave y anticipar los retos de un segmento que, gestionado con criterio, puede seguir siendo un activo estratégico para Andalucía”, afirma Josep Mor Figueras, profesor del área de Finanzas y director académico de la Cátedra.

Con esta nueva sesión, la Cátedra Real Estate Alfil continúa su programa de encuentros 2025–2026, donde se analizan de forma rigurosa los principales retos y oportunidades del sector inmobiliario, desde el acceso a la vivienda y la planificación urbana hasta los modelos de desarrollo residencial y el papel del capital internacional.