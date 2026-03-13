Casares presenta la campaña turística “Siente Casares los 365 días del año”

El Ayuntamiento de Casares ha presentado hoy su nueva campaña turística bajo el lema “Siente Casares los 365 días del año”, una iniciativa que busca poner en valor las experiencias, sensaciones y propuestas que ofrece el municipio a lo largo de todo el año.

El acto se ha celebrado en Finca Cortesin, un entorno elegido por representar el modelo de calidad, excelencia y turismo sostenible por el que apuesta el municipio.

Durante la presentación, el alcalde de Casares ha destacado que la campaña parte de una idea sencilla: “Casares no se visita, Casares se siente”, subrayando que el municipio es mucho más que la imagen de su conocido pueblo blanco.

“Casares es un lugar que invita a quedarse, a volver y a repetir. Un destino donde siempre hay algo nuevo que descubrir”, ha señalado.

El alcalde también ha puesto en valor la ubicación privilegiada del municipio, entre la Costa del Sol y la Serranía de Ronda, que permite ofrecer en un mismo destino mar, naturaleza, montaña, cultura y gastronomía, además de conservar una forma de vida ligada a las tradiciones.

Asimismo, ha recordado el vínculo histórico de Casares con Andalucía al ser lugar de nacimiento de Blas Infante, figura clave en la identidad andaluza.

La nueva campaña turística quiere mostrar que Casares es un destino vivo durante los doce meses del año, poniendo el foco en los momentos, celebraciones y experiencias que se pueden vivir en cada temporada: desde el orgullo del Día de Andalucía, el carnaval o la Semana Santa, hasta las ferias de verano, la Noche de San Juan, las rutas de otoño o la Navidad, cuando el pueblo se transforma en un gran belén.

El eje central de la campaña es un vídeo promocional realizado por la productora Recuerdos Films, con la que el Ayuntamiento lleva colaborando en las campañas turísticas de los últimos tres años. La pieza audiovisual recoge la esencia del municipio a través de imágenes que invitan a descubrir Casares a lo largo de todo el año.

Además, el Ayuntamiento ha presentado un formato promocional original: unos folletos diseñados a modo de pantonera o carta de colores, donde cada tonalidad representa una experiencia o sensación asociada a distintas épocas del año en el municipio.

La campaña estaba prevista inicialmente para presentarse en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), aunque finalmente el Ayuntamiento decidió aplazarla tras la cancelación de gran parte de la agenda del pabellón de Andalucía debido al luto decretado por la tragedia ocurrida en Adamuz.

El alcalde ha destacado que esta campaña pretende invitar a descubrir Casares más allá de una visita puntual, mostrando que el municipio ofrece 365 días de experiencias y motivos para volver.