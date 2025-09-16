Casares Costa se dispara como mercado residencial, y foco de inversiones a nivel internacional

En este contexto de crecimiento, Taylor Wimpey España, promotora con más de 65 años de trayectoria en España ha reforzado su presencia en Casares, donde ya ha vendido 80 viviendas en los últimos años y encara la recta final de su proyecto Solemar, con entrega prevista en febrero de 2026.

El contexto general de la Costa del Sol refuerza el atractivo de Casares. La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP Málaga) advierte de que solo el 22% de los municipios del litoral han generado suficiente vivienda en la última década para atender la demanda. Este déficit estructural explica la fuerte presión sobre los precios y el rápido despegue de municipios que, como Casares, aún cuentan con margen de crecimiento y desarrollos residenciales de calidad.