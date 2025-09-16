La vivienda nueva roza los 4.000 euros el metro cuadrado

Casares Costa se dispara como mercado residencial, y foco de inversiones a nivel internacional

Casares Costa ha pasado en pocos años de ser un destino emergente a situarse entre los municipios más dinámicos de la Costa del Sol. El precio de la vivienda nueva en el municipio ha alcanzado en el segundo trimestre de 2025 los 3.994 euros por metro cuadrado, con un incremento interanual del 49,1%, según los datos de la plataforma de análisis inmobiliario Brainsre.

Isabel Naranjo

Malaga |

Casares
Casares Costa se dispara como mercado residencial, y foco de inversiones a nivel internacional | www.ondacero.es

En este contexto de crecimiento, Taylor Wimpey España, promotora con más de 65 años de trayectoria en España ha reforzado su presencia en Casares, donde ya ha vendido 80 viviendas en los últimos años y encara la recta final de su proyecto Solemar, con entrega prevista en febrero de 2026.

El contexto general de la Costa del Sol refuerza el atractivo de Casares. La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP Málaga) advierte de que solo el 22% de los municipios del litoral han generado suficiente vivienda en la última década para atender la demanda. Este déficit estructural explica la fuerte presión sobre los precios y el rápido despegue de municipios que, como Casares, aún cuentan con margen de crecimiento y desarrollos residenciales de calidad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer