Cartajima se prepara para iniciar su semana cultural y su feria

Desde el Ayuntamiento de la localidad se ha organizado un amplio programa de actividades lúdicas, culturales y deportivas que se desarrollarán durante todas las jornadas y que estarán dirigidas a personas de todas las edades.

La Semana Cultural, una iniciativa muy esperada por los cartajimeños y cartajimeñas, dará el pistoletazo de salida el domingo 10 de agosto que, junto al lunes, serán los días del niño. De esta manera el domingo a las 20:30 horas tendrá lugar un pasacalles infantil y, a continuación, un espectáculo de ‘La Carpa Teatro’.

El lunes se organizará un desayuno colectivo infantil en el restaurante de la piscina municipal, así como se instalarán hinchables en la propia piscina, donde también se realizarán diferentes juegos. Se abrirán además las inscripciones a los diferentes torneos y juegos de la feria 2025. Por la tarde se llevará a cabo un pasacalles y el espectáculo ‘El Rey León’ en la Plaza Virgen del Rosario.

Por otro lado, el martes 12 se ofrecerá a las personas mayores un desayuno en la plaza, donde una agrupación musical amenizará la mañana con pasodobles y bailes. Además, a partir de las 20:30 horas la Asociación Histórico-Cultural ‘Carmen de Ronda’ representará una actuación teatral en la Plaza Virgen del Rosario.

El miércoles la jornada arrancará a las 12 de la mañana con actividades organizadas por el Punto Vuela y el Punto Joven de la localidad. Por la tarde tendrá lugar un pasacalles y desde las 22:00 horas se llevará a cabo una cena por parte de la Asociación Juvenil ‘La Unión Cartajimeña’, tras la que los asistentes disfrutarán en una fiesta temática.

Por otro lado, entre el 14 y el 16 de agosto se celebrará la Feria y Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario. El jueves, primer día de celebraciones, se iniciará a mediodía con el tradicional repique de campanas.

Por la tarde se realizará la fiesta de la espuma y a las 10 de la noche tendrá lugar el pregón de las fiestas, que en esta ocasión correrá a cargo de D. Juan Piña. A continuación se ofrecerá una cena colectiva a los asistentes en la Plaza Virgen del Rosario, se llevará a cabo la designación de los representantes de las fiestas y a medianoche se iniciará una verbena que se prolongará hasta altas horas de la madrugada.

El 15 de agosto es el día grande de la Feria de Cartajima. Las actividades programadas comenzarán con un pasacalles taurino por parte de la charanga ‘Solfamidos’. Ya por la tarde se llevará a cabo un nuevo pasacalles, en este caso a cargo de la Banda de Música de Ronda, y se oficiará una solemne misa con el acompañamiento de un coro rociero en honor a la Patrona, tras la que la Virgen del Rosario recorrerá las calles de la localidad junto a multitud de personas y a las piezas interpretadas por la banda de música. La procesión finalizará con fuegos artificiales en la Plaza de la Iglesia.

A su término se ofrecerá una cena en la Plaza Virgen del Rosario y, tras la misma, la música en directo de un grupo musical y un dj amenizará la verbena. Durante las tres noches de feria se instalarán atracciones en calle Ancha.

El sábado 16 de agosto comenzará con un tobogán de agua en calle Iglesia y, ya por la noche, tendrá lugar otra verbena popular con actuaciones musicales durante la que se procederá a la entrega de trofeos de las diferentes competiciones. La Feria y Fiestas 2025 de Cartajima concluirán con la gran traca final.

Por último, desde el Ayuntamiento de Cartajima se ha querido invitar a vecinos y visitantes a participar activamente en todas las propuestas programadas, así como también se ha agradecido la implicación y el trabajo de todas las personas y entidades que, de una u otra forma, están colaborando en la organización de la Semana Cultural y la Feria 2025 de Cartajima.