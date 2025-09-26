La Carrera Urbana Ciudad de Málaga alcanza la 45ª edición

El próximo domingo 19 de octubre se celebrará la 45ª edición de la Carrera Urbana Ciudad de Málaga, con un recorrido de 10 kilómetros, y conjuntamente también se celebrará la mini-carrera que consta de 4’3 kilómetros.

La salida tendrá lugar a las 9:30 horas.

Las inscripciones ya están abiertas y a partir de mañana ya se podrán recoger en cualquier centro de El Corte Inglés, los dorsales para los participantes que ya suman más de 4.400 entre la Carrera Urbana Ciudad de Málaga como para la Mini Carrera.

Borja Vivas, concejal delegado de Deporte, recuerda que es una jornada para vivir en familia.

Manuel Dorado, responsable de Deportes y Tiempo Libre de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado; recuerda el apartado social que la Carrera conlleva con la compra de camisetas solidarias.

El responsable de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Andalucía, Eduardo Barrero, ha incidido en el carácter lúdico de la prueba, lo que no impide que se facilite la competitividad a aquellos participantes que afrontan la prueba con el objetivo de mejorar sus registros.