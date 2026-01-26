La carrera “En Marcha Contra el Cáncer” alcanza los 2.000 participantes y se consolida como una cita deportiva y familiar en Málaga TechPark

Málaga TechPark fue escenario este domingo de una jornada deportiva multitudinaria con motivo de la cuarta edición de la carrera solidaria “En Marcha Contra el Cáncer”, que logró un éxito sin precedentes al alcanzar el cupo máximo de 2.000 participantes. La prueba, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga, se consolida como una de las citas deportivas más destacadas del calendario solidario de la ciudad. La prueba, además, contó con una alta carga emotiva, porque los corredores podían personalizar su dorsal y dedicar su carrera a familiares o amigos que estén padeciendo la enfermedad, una iniciativa que proporcionó un extra de emoción a la jornada.

El evento reunió a corredores de distintos niveles, familias y público general en un ambiente festivo y participativo. La numerosa presencia de niños y niñas, especialmente en la marcha infantil, volvió a poner de relieve el carácter familiar de una carrera pensada para disfrutar del deporte al aire libre y fomentar la participación desde edades tempranas.

La competición se estructuró en tres recorridos: una prueba competitiva de 10 kilómetros, una carrera no cronometrada de 5 kilómetros y una marcha infantil de 100 metros. La distancia reina ofreció un elevado nivel deportivo, con una participación muy destacada y una clasificación final muy disputada, en un circuito valorado positivamente por los corredores tanto por su trazado como por la organización.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer se ha subrayado que el objetivo de esta iniciativa es promover hábitos de vida saludables, como la práctica deportiva y la prevención, al tiempo que se recaudan fondos destinados íntegramente al mantenimiento de los programas y servicios gratuitos que la entidad presta en Málaga a pacientes y familiares, así como al impulso de la investigación oncológica.

La gerente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga, Carmen Litrán, destacó que “la elevada participación y el buen nivel deportivo de esta edición reflejan el compromiso de la ciudadanía y de las empresas con una carrera que aúna deporte, salud y solidaridad. Ver cómo esta prueba crece cada año y se disfruta en familia es una gran satisfacción para la Asociación y nos reafirma en nuestro objetivo de seguir trabajando por el bienestar de los pacientes y por conseguir una supervivencia media del 70% para el año 2.030”.

Por su parte, Felipe Romera, director gerente de Málaga TechPark afirmó que "participar en iniciativas como la carrera solidaria contra el cáncer refleja el compromiso de Málaga TechPark con la sociedad y con nuestra comunidad empresarial. Más allá de fomentar el bienestar físico, estos encuentros permiten a nuestros equipos compartir ideas, reforzar relaciones y vivir juntos la energía de un ecosistema dinámico y colaborativo. El deporte se convierte así en un catalizador de innovación, y aún más significativo cuando se une a una causa que aporta un impacto real a la sociedad, como la labor de la Asociación Española Contra el Cáncer."

Organización, apoyos y colaboradores

La organización ha querido agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, especialmente del Área de Deportes, y de Málaga TechPark, así como la implicación de las empresas patrocinadoras y colaboradoras. La carrera ha contado con Vodafone Business como patrocinador principal; con Opplus, Iris Global, EY GDS y Mi Colchón como patrocinadores plata; y con Alquimia y Caser como patrocinadores bronce.

Asimismo, se ha valorado la colaboración de David Lloyd, responsable del calentamiento previo, y de Solán de Cabras, Centro Comercial Rosaleda, Frugaser, Casa Kiki y Café Santa Cristina, además del trabajo de las personas voluntarias, fundamentales para el buen desarrollo de la prueba.

Con esta cuarta edición, la carrera “En Marcha Contra el Cáncer” refuerza su posición como una prueba deportiva consolidada en Málaga TechPark, combinando competición, participación familiar y compromiso social en una misma jornada.