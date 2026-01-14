El Carnaval de Málaga recorrerá las calles del centro y de los distritos con más de 90 actividades programadas

Casi medio centenar de agrupaciones inscritas en el COAC se darán cita, primero el 23 de enero en el Teatro de la ESAD y, a partir del 1 de febrero, en el Teatro Cervantes. La gran final tendrá lugar el 6 de febrero y después comenzará el carnaval en la calle, con la elección del Rey Momo, la Gala Drag Queen, el concurso infantil de Disfraces o la Batalla de las flores, entre otras actividades. El broche final será el Entierro del Boquerón el 15 de febrero, en la Playa de la Malagueta.

La Fundación Ciudadana del Carnaval tiene un objetivo: que la edición de este año sea difícil de olvidar.