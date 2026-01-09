Cantera abre nuevas plazas para quienes buscan una oportunidad laboral en hostelería

Cantera, el estudio de cocina y sala de la Fundación El Pimpi, abre el plazo de inscripción para su convocatoria formativa 2026, dirigida a personas de colectivos vulnerables que necesitan un impulso laboral real y buscan una oportunidad para incorporarse al sector de la hostelería.

Desde su creación hace tres años, Cantera se ha convertido en un proyecto de referencia en Málaga por su impacto social y su firme compromiso con la empleabilidad. En este tiempo, más de 200 personas han pasado por sus cocinas y aulas, alcanzando un 100% de inserción laboral en cocina en el pasado año 2025, gracias a un acompañamiento continuo que garantiza el acceso al empleo, y la consolidación del cambio personal y profesional.

El proyecto afronta 2026 con el respaldo del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, en el marco de la Agenda 2030, y con la renovación del apoyo de sus colaboradores oficiales: Fundación “la Caixa”, Diputación de Málaga, La Noria y Bodega El Pimpi, que continúan apostando por una iniciativa que une formación, valores y transformación social.

Cantera es mucho más que un espacio formativo: representa un nuevo comienzo para quienes se atreven a dar un paso hacia adelante. El alumnado aprende un oficio desde la práctica real, al tiempo que interioriza valores esenciales como la constancia, la responsabilidad y el trabajo en equipo, formando parte de una comunidad que se apoya y crece de manera conjunta.

De cara al nuevo curso, Cantera amplía su programación con nuevas temáticas y talleres impartidos por profesionales de la hostelería malagueña, conectando al alumnado con la realidad del sector y sus necesidades actuales. La oferta formativa incluirá:

Dos cursos de cocina, con una metodología aún más didáctica y orientada a la empleabilidad.

Un curso de sala especializado en gastrobar y cocina en miniatura, adaptado a las tendencias actuales del mercado.

Un curso estrella de maestría en arroces, que contará con algunos de los mejores arroceros de la provincia. Este curso, de carácter abierto, no está vinculado a colectivos vulnerables, por lo que podrá inscribirse cualquier persona interesada en especializarse en esta disciplina.

Aunque el período de entrevistas para el alumnado ya está ejerciéndose, la Fundación El Pimpi comunica que todavía hay plazas para inscribirse en el primer curso del año, especialidad cocina, que comenzará el día 26 de enero. Una oportunidad única para formarse, ganar confianza y acceder al mercado laboral de la mano de profesionales en activo. Inscripciones abiertas para los cursos 2026 en ww.fundacionelpimpi.com/cantera/

El Pimpi: oficio, compromiso y solidaridad

La implicación de la Bodega El Pimpi es uno de los pilares del proyecto. Sus profesionales y trabajadores participan de forma voluntaria en la formación del alumnado de Cantera, compartiendo técnicas, conocimientos y los valores que han definido a la casa durante décadas. Una labor solidaria que mantiene viva la filosofía de El Pimpi en su Fundación y refuerza el apoyo al tejido social y laboral de Málaga.