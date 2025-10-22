El cantante malagueño Pablo López sorprende con un nuevo tema que mezcla el flamenco con el pop

Pablo López ha lanzado su reinterpretación de Sosegá, el nuevo palo flamenco de Cervezas Alhambra creado con motivo del centenario de la marca. Un tema que nace desde su universo más íntimo y que lleva por título A Paso Lento; una balada pop que entrelaza el carácter sereno del flamenco con la sensibilidad de su voz y su inseparable piano. El artista malagueño, uno de los nombres más reconocidos y respetados de la música española, se une así con esta creación propia a la celebración de los 100 años de Alhambra con una propuesta introspectiva y cargada de emoción.

Después de que artistas como DELLAFUENTE y Ana Mena ya aceptaran la invitación de reinterpretar Sosegá, Pablo López recoge ahora el testigo para ofrecer una nueva lectura de este palo flamenco, creado por Cervezas Alhambra junto a 14 figuras del género y bajo la dirección musical del reconocido productor Javier Limón. En su versión, A Paso Lento, Pablo transforma el compás característico del palo —un cuatro por cuatro sin remate— en la base de una canción profunda y sin estribillo, donde Granada aparece como símbolo de un legado cultural que trasciende el tiempo. Su piano guía la melodía con un patrón de notas repetidas, aportando armonía y matices que llevan a Sosegá hacia un nuevo lenguaje musical.

A paso lento es una reinterpretación que refleja tanto la filosofía del palo sin prisa como la autenticidad artística de Pablo López. Con una trayectoria marcada por el éxito de álbumes como Once historias y un piano, Camino, fuego y libertad o Unikornio, y reconocimientos como la Medalla de Oro de la provincia de Málaga (2025) o el Premio Ondas (2021), el músico malagueño aporta su sensibilidad única para abrir el flamenco a nuevas miradas, desde un lugar íntimo y universal a la vez.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip producido por Little Spain, con dirección creativa de la agencia CHINA -parte de LLYC. Una pieza visual que mantiene la estética minimalista y televisiva inspirada en los años 2000, presente en las reinterpretaciones anteriores, y que incorpora el piano en el centro de la escena como eje narrativo, otorgando a la interpretación un carácter confesional y reflexivo.

Con esta colaboración, Cervezas Alhambra continúa explorando la fusión entre estilos musicales en el marco de la celebración de sus 100 años de maestría cervecera, rindiendo a la vez un homenaje a su origen: Granada. Porque Sosegá es, en sí mismo, un regalo a la ciudad y a la cultura; una invitación a vivir y crear sin prisa. Un palo flamenco completamente nuevo, fruto de un proceso creativo sin precedentes y nacido del deseo de capturar el ritmo sereno y lleno de matices que define a Granada. Un compás inédito que abre nuevas posibilidades para el flamenco, inspirando a músicos de distintas generaciones y géneros.