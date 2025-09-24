JÓVENES

Cánovas Fundación acogerá la XIVª edición de su Torneo Nacional de Debate Universitario

Se trata de una cita que reúne a jóvenes interesados en la oratoria y el liderazgo de la que hablamos con su coordinadora general, María Mérida

Esta será la pregunta del XIV Torneo Nacional de Debate Universitario de Cánovas, que se celebrará en Málaga los días 7 y 8 de noviembre, en el Colegio San Estanislao de Kostka, como viene siendo habitual. Un evento patrocinado por el Ayuntamiento de Málaga y organizado en colaboración con el Aula de Liderazgo, Oratoria y Debate de la Universidad de Málaga.

El equipo ganador recibirá un premio de 1.000 euros, según las bases del Reglamento. El plazo de preinscripción estará abierto hasta el 30 de septiembre.

