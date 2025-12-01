El Caminito del Rey incrementa su respuesta ante emergencias con su integración en la red de radiocomunicaciones móviles de Andalucía

El Caminito del Rey sigue avanzando en materia de seguridad para hacer frente a emergencias o situaciones críticas en el enclave con la instalación y puesta en servicio de una emisora de la Red Digital de Emergencias de Andalucía (REJA).

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que la nueva emisora instalada es fruto del trabajo coordinado entre la Diputación de Málaga, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través del Servicio de Protección Civil y la UTE concesionaria del Caminito del Rey. Y ha añadido que se enmarca en el despliegue del Sistema de Gestión Integral para la Seguridad y Salud del Caminito, cuyo objetivo es consolidar este enclave como referente internacional de turismo de naturaleza seguro.

De esta forma, este enclave, icono del turismo de naturaleza, se integra en la red de radiocomunicaciones móviles para seguridad, protección civil y emergencias de la comunidad autónoma. Con ello se consigue una mayor capacidad de coordinación y respuesta ante cualquier incidencia en el recorrido, reforzando la protección de las miles de personas que cada año transitan por este entorno singular.

Francisco Salado ha recordado que la puesta en servicio de la emisora se suma a otras medidas para reforzar la seguridad ya implantadas en el Caminito, como la helisuperficie para evacuaciones de emergencia, la gestión sistemática de los riesgos geológicos, la dotación de desfibriladores semiautomáticos que han permitido su reconocimiento como zona cardioasegurada y la actualización de sus planes de autoprotección y de coordinación operativa con los servicios externos.

La integración del Caminito del Rey en la REJA permite disponer en el paraje de comunicaciones digitales avanzadas, con funcionalidades como llamadas de grupo para los equipos que trabajan sobre el terreno, priorización de comunicaciones en situaciones críticas, interoperabilidad con otros organismos y geolocalización de los recursos de intervención.

Estas capacidades resultan especialmente relevantes en un entorno de orografía compleja, donde cualquier incidencia puede requerir una movilización rápida y coordinada de recursos de rescate, extinción o asistencia sanitaria.

Gracias a esta nueva emisora, el personal del Caminito del Rey y los servicios de emergencia pueden gestionar con mayor eficacia situaciones como evacuaciones preventivas, rescates técnicos o emergencias sanitarias, mejorando los tiempos de respuesta y la coordinación entre todos los actores implicados. Se combinan innovación tecnológica, cooperación institucional y una apuesta decidida por la seguridad en el turismo de naturaleza.

La REJA es la nueva red digital de radiocomunicaciones móviles de la Junta de Andalucía, concebida para unificar y modernizar las comunicaciones de los principales servicios de emergencia y seguridad de la comunidad, ofreciendo comunicaciones más robustas, seguras y eficientes. Da cobertura a las comunicaciones de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA), incluyendo el servicio de emergencias 112, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), Protección Civil, INFOCA y otros dispositivos especializados.