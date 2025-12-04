Camela y Raule, nuevas confirmaciones de Marenostrum Fuengirola 2026

Dos nuevos artistas se unen al cartel de la undécima temporada de Marenostrum Fuengirola: Camela, el 9 de mayo; y Raule, el 23 de mayo. El escenario Fundación Unicaja / castillo Sohail recibe las actuaciones más cercanas con los artistas que actúan y, en esta ocasión, el público tendrá la oportunidad de cantar y bailar el arte de estas grandes estrellas nacionales.

El 9 de mayo de 2026, Camela traerá al recinto fuengiroleño sus mayores éxitos musicales que han sonado por todos los rincones del panorama nacional. Hablar de la banda madrileña es hacer memoria de recuerdos imborrables del pasado. Conocidos por suys históricas canciones como ‘Cuando Zarpa el Amor’ o ‘Lágrimas de Amor’, Dioni y Ángeles han colaborado con otros artistas como Los Chichos, Estopa o Carlos Baute. Tanto ha sido su éxito que es la segunda congregación musical que más discos ha vendido, por detrás de La Oreja de Van Gogh, los cuales también estarán en el ciclo de conciertos esta temporada el próximo 27 de junio.

El cantante Raule actuará con su nuevo espectáculo ‘Dopamina’ el 23 de mayo de 2026 en el castillo Sohail, donde interpretará algunos de sus éxitos como ‘La Habitación Prohibida’ o ‘Colega Antibalas’, que le han posicionado como uno de los referentes en el flamenco pop actual. Volverá a pisar el escenario Fundación Unicaja después de cuatro años de su última actuación en Marenostrum Fuengirola 2022, donde compartió escenario con El Capullo de Jerez en el festival Flamenco Sohail.

Marenostrum Fuengirola continúa sus confirmaciones para 2026 y ya cuenta con más de veinte días de conciertos confirmados, con una amplia variedad musical, entre los que se encuentran: El Último de la Fila (25/04); Fito & Fitipaldis (02/05); Camela (09/05); Medina Azahara (22/05); Raule (23/05); Fulanita Fest (29-31/05); Siempre Así (05/06); Pablo Alborán (06/06); Ignatius Farray (07/06); Dani Martín (13/06); Salva Reina (14/06); Aitana (19/06); Manu Sánchez (21/06); La Oreja de Van Gogh (27/06); El Monaguillo (28/06); Dani Fernández (04/07); Sting (13/07); Alejandro Sanz (24/07); Los Delinqüentes (25/07); Operación Triunfo (31/07); Hombres G (01/08); Underworld (08/08); Gipsy Kings (09/08); Mago Orbit (16/08); Galván Real (21/08); Cantajuego – Tallarín (23/08); Sun and Thunder (27-29/08).

Entradas a la venta desde hoy a las 12:00h en https://marenostrumfuengirola.com