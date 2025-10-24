La Cámara de Comercio de Málaga organiza el taller presencial sobre el emprendimiento y sus ventajas: 'La adrenalina de emprender algo nuevo'

La Cámara de Comercio de Málaga organiza el taller presencial “La adrenalina de emprender algo nuevo”, sobre el emprendimiento y sus ventajas.

El taller está integrado en el proyecto CREA Y EMPRENDE +, y se enmarca en el Programa FSE+ Empleo, Educación, Formación y Economía Social 2021-2027, Convocatoria EO223ME de la Fundación INCYDE, financiado por el Fondo Social Europeo +.

Tiene por objetivo principal fomentar y apoyar el emprendimiento de las personas desempleadas mediante la creación de un ecosistema integral que capacite, oriente y brinde recursos a personas interesadas en iniciar sus propios negocios. Busca impulsar la creación y el desarrollo de iniciativas empresariales sólidas y sostenibles.

En el siguiente enlace se puede formalizar la inscripción para participar en este exitoso taller presencial sobre el emprendimiento y sus ventajas: https://camaramalaga.com/taller-la-adrenalina-de-emprender-algo-nuevo/

CREA Y EMPRENDE + va dirigido a personas desempleadas y plantea objetivos y actuaciones focalizadas en el fomento de la cultura emprendedora, la formación, la tutoría con acompañamiento integral para que los participantes materialicen su plan empresarial y profesional.

OBJETIVOS

Crea y Emprende+ se centra especialmente en capacitar a los participantes para emprender en un negocio, ayudar a la mejora de la empleabilidad, especialmente por cuenta propia, y del perfil profesional para encontrar un trabajo de manera sostenible y rápida.

Crea y Emprende+ pretende desarrollar en el participante las competencias personales y profesionales que las empresas piden en la actualidad y para el ejercicio del liderazgo emprendedor, así como la promoción de una cultura emprendedora que estimule la formulación y evaluación de proyectos fomentando de este modo su interés en la percepción de nuevas ideas de negocio