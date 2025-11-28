La Cámara de Comercio crea la ‘Línea de Industria Auxiliar del HUB Málaga Export’ para integrar a empresas proveedoras de servicios e impulsar su internacionalización

El Puerto de Málaga fue el escenario del almuerzo-coloquio “Mujeres líderes en la empresa global” a cargo de la CEO de Grupo Cosentino, Pilar Martínez-Cosentino y María Paz Hurtado, presidenta de Hutesa Agroalimentaria con el que la Cámara de Comercio de Málaga continúa el Ciclo de Conferencias “Mapeando el Mundo”, organizado por el Hub Málaga Export, con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga y la Caja Rural de Granada.

Pilar Martínez-Cosentino y María Paz Hurtado, dos referentes del empresariado español, con una dilatada trayectoria en mercados internacionales, han compartido su experiencia y visión estratégica sobre la exportación en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y la transformación en un encuentro presidido por el presidente de la entidad, José Carlos Escribano, y que contó con la presencia y participación de destacadas autoridades institucionales, representantes empresariales y líderes del ecosistema económico y exportador de la provincia. Entre los asistentes se encontraban, entre otros María Rosa Morales, Delegada Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; Alicia Izquierdo, teniente de Alcalde y concejal de Innovación, Digitalización Urbana y Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial del Ayuntamiento de Málaga; Esperanza González, Diputada provincial de Desarrollo Económico Sostenible; Teresa Amaro, Directora Provincial de Comercio e ICEX; Felipe Romera, Director de “Málaga TechPark”; Pedro Bendala, Director del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol; Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria y Olga Jiménez, Directora Comercial de Empresas en Caja Rural de Granada.

Durante la inauguración, el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, destacó que esta edición de “Mapeando el Mundo” posee un carácter especialmente práctico, al ofrecer una visión directa desde empresas líderes en exportación, ambas de carácter familiar, y con más del 90% de su producción destinada a mercados exteriores. “Su experiencia real en los cinco continentes aporta claves fundamentales para entender cómo deben operar hoy nuestras empresas en el escenario internacional”, subrayó.

Pilar Martínez-Cosentino

Nacida en Macael, Pilar es Licenciada en Derecho y Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Pontifica Comillas (ICADE) de Madrid. Unos años más tarde se graduó como MBA por el Instituto de Empresa.

María Paz Hurtado

Empresaria y una de las figuras más destacadas del sector agroalimentario andaluz y del comercio exterior español. Nacida en Sevilla en 1958 y residente en Málaga desde 1985, es socia fundadora y presidenta de Hutesa Agroalimentaria, S.A., compañía líder en el envasado, comercialización y exportación de aceituna de mesa, con presencia en más de 45 países y una facturación anual en torno a los 35 millones de euros.

A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Premio Alas a la Empresa Exportadora, la Medalla de Andalucía, el Premio FAME y el Premio Hacemos Málaga a la Trayectoria, así como su inclusión en el ranking Forbes Women de las 100 mujeres profesionales más influyentes de Andalucía. En 2025, Hutesa Agroalimentaria ha sido distinguida como Empresa del Año por Banco Sabadell y La Opinión de Málaga.

Hub Málaga Export

En tan solo un año de funcionamiento, el Hub Málaga Export cuenta ya con 40 empresas adheridas, 15 de ellas con la calificación Premium. Son empresas dedicadas a la exportación e importación de una gran variedad de productos y servicios, desde cultivos agrícolas, productos farmacéuticos, muebles, servicios de consultoría pasando por la gestión del amianto.

De entre los servicios personalizados que el HUB Málaga Export ofrece a sus miembros destacan el asesoramiento en materia de internacionalización, trámites aduaneros, estudios y accesos a mercados internacionales, acceso preferencial a las visitas de embajadores, instituciones o dignatarios así como participación en misiones comerciales a otros países. Las empresas participantes han destacado la cantidad y calidad de eventos organizados por el Hub Málaga Export a lo largo del primer año.