Callejeando por... Las Chapas

Las Chapas es conocida por estar en una zona de Málaga capital conocida por la rotonda en la que confluyen la Avda. Carlos de Haya o antiguo Camino de Antequera, Ingeniero de la Torre Acosta, Martínez Maldonado y la bajada de Gamarra. La rotonda ha sufrida una transformación que afecta a su diseño y al tráfico de la zona como consecuencia de las obras del metro en calle Eugenio Gross, lo que ha provocado cambios en la zona que afectan en mayor o menor medida a los vecinos.

Para conocer cómo es el día a día tras la transformación de Las Chapas, en Más de Uno Málaga y en nuestra sección 'Callejeando por...', hemos hablado con varios vecinos como Eduardo, Antonia y Salvador que coinciden en señalar el aumento del ruido como consecuencia del incremento del tráfico experimentado por el corte a la circulación de calle Eugenio Gross, además de la okupación como un problema creciente. Por el contrario, los vecinos coinciden en señalar las ventajas que representa contar con todo tipo de comercios de barrio y la convivencia vecinal.