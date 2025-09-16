BYD Caetano TEC presenta dos nuevos híbridos enchufables con hasta 1.500 km de autonomía y amplía su red de concesionarios

BYD, líder mundial en vehículos enchufables y baterías eléctricas, lanza el SEAL 6 DM-i en Europa, ofreciendo el sistema de propulsión con la tecnología Dual Mode en versiones con carrocería sedán y Touring. La marca BYD se suma al resto de marcas de Caetano en la provincia (Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, smart, Xpeng, Dongfeng y Farizon).

Caetano Tec, concesionario oficial de BYD, perteneciente a Caetano Retail, el mayor grupo de automoción de Península Ibérica, presenta y acerca ambos nuevos modelos desde sus instalaciones en:

Málaga I: C/La Tierra 4, 29004

Málaga II: Avda Ortega y Gasset 272, 29006

Marbella: C. Juan de la Cierva, 29603

Sevilla: Avda Montes Sierra 21, 41007

Dos Hermanas: Calle Doctor Fleming, 51, 41703 Dos Hermanas, Sevilla

Huelva: Carretera de Sevilla, 48 (B), 21007, Huelva

Jerez de la Frontera: Av. de la Ilustración, 3, 11407, Cádiz

Los Barrios Cádiz: P.I. Palmones III Carretera A7, Salida 113B, 11379.

Córdoba: Calle Juan Bautista Escudero, 9 P.I.Las Quemadas, 14014

Los andaluces podrán acceder a estos 9 concesionarios BYD de Caetano Tec para probar el nuevo miembro de la familia BYD, el Seal 6 DM-i en sus dos carrocerías; lanzamiento que sin duda reforzará su posición como líder en ventas de vehículos enchufables.

Con un habitáculo cómodo y espacioso repleto de las innovadoras tecnologías características de BYD, y una gran autonomía eléctrica gracias a su avanzado sistema de propulsión, el SEAL 6 DM-i es la elección perfecta tanto para empresas como para clientes particulares que buscan la combinación de una experiencia de conducción eléctrica con la versatilidad que ofrece el sistema de propulsión híbrido enchufable Dual Mode. Está disponible tanto en versión sedán como en una nueva variante de carrocería para BYD en Europa, la práctica versión familiar Touring, que ofrece hasta 1.535 litros de capacidad de maletero (con los asientos traseros abatidos).

El SEAL 6 DM-i es el segundo modelo híbrido enchufable que BYD lanza en Europa, tras el exitoso SEAL U DM-i, un SUV del que ya se han comercializado más de un millón de unidades en todo el mundo. Utiliza una versión del probado sistema de propulsión de ese modelo combinado con una silueta de carrocería más baja para ofrecer una eficiencia impresionante.

La vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, expone: “Siempre hemos creído que el sistema de propulsión con tecnología Dual Mode es un punto de inflexión, ya que permite a los clientes disfrutar de la conducción de un vehículo eléctrico sin preocuparse por la autonomía. Esto ha quedado demostrado con nuestro SUV SEAL U DM-i y estamos seguros de que nuestro último modelo, en versión sedán y familiar, tiene el mismo potencial. La posibilidad de conducir por la ciudad o realizar los desplazamientos diarios como un vehículo eléctrico y, al mismo tiempo, tener la capacidad de recorrer más de 1.500 km con una carga completa y el depósito lleno de combustible, es una característica muy atractiva”.

El BYD SEAL 6 DM-i mide 4.840 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.495 mm de alto, y cuenta con una generosa distancia entre ejes, de 2.790 mm; mayor que la de sus principales competidores. El lenguaje de diseño Ocean en su parte delantera combina formas fluidas con líneas más marcadas en el paragolpes, lo que le confiere un aspecto deportivo y dinámico que, sin embargo, contribuye a la increíble eficiencia del coche.

La versión familiar, denominada SEAL 6 DM-i Touring, tiene exactamente la misma longitud y anchura que el sedán, pero es ligeramente más alta, con 1.505 mm. También tiene la misma distancia entre ejes, lo que le confiere un espacio interior mayor que el de muchos de sus principales competidores. En combinación con la eficiencia del sistema de propulsión híbrido enchufable, el SEAL 6 DM-i Touring destaca por su versatilidad, que también permite un uso diario en modo totalmente eléctrico y la flexibilidad de una enorme autonomía combinada.

El SEAL 6 DM-i se basa en el innovador sistema de propulsión híbrido enchufable con tecnología Dual Mode, que combina las ventajas de la experiencia de conducción de un vehículo eléctrico —refinamiento y respuesta— con la versatilidad del sistema híbrido desarrollado por BYD. Cuenta con varias innovaciones exclusivas, como un motor eléctrico con un controlador integrado, una Blade Battery y un motor de gasolina Xiaoyun con una eficiencia térmica revolucionaria que alcanza el 43%.

El espacio se une al confort en el habitáculo del SEAL 6 DM-i, que combina un diseño sofisticado con materiales de alta calidad y con las innovadoras tecnologías habituales de BYD. El salpicadero continúa con el diseño inspirado en el océano del exterior, con líneas suaves y fluidas que se extienden hasta los paneles de las puertas. Este diseño envolvente crea un acabado premium y una atmósfera que combina la eficiencia del espacio con el confort.

El SEAL 6 DM-i está diseñado tanto para el uso urbano como para los viajes largos, por lo que cuenta con una amplia gama de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor. Todas las versiones cuentan con siete airbags (conductor, acompañante, central delantero, dos laterales delanteros y dos de cortina), cinturones de seguridad delanteros con pretensores dobles y ajuste de altura, conectores ISOFIX e i-Size en los asientos traseros exteriores y en el asiento del acompañante, detección de presencia de niños y un sistema de bloqueo automático sensible a la velocidad.

El SEAL 6 DM-i está diseñado para clientes que no quieren renunciar a nada en el uso diario, por lo que el equipamiento de serie es muy completo. La gama comienza con la versión Boost, que incluye pintura metalizada, faros LED, llantas de aleación de 17”, limpiaparabrisas automáticos, asientos delanteros ajustables eléctricamente, retrovisores laterales ajustables y plegables eléctricamente, instrumentación digital de 8,8” (22,3 cm), un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 12,8” (32,5 cm), cuatro puertos USB, sensores de aparcamiento traseros, cámara de visión trasera, y la función V2L.