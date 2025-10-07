Buses gratuitos desde seis municipios para disfrutar de Godspell en el Teatro del Soho CaixaBank

Godspell continúa preparando el camino hacia su estreno el próximo 30 de octubre en el Teatro del Soho CaixaBank. El musical, dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, pasará todas las navidades en Málaga para luego viajar a Madrid al Gran Teatro Pavón desde el 21 de enero de 2026.

El Teatro del Soho CaixaBank vuelve a poner en marcha su servicio gratuito de autobuses desde Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Marbella, Antequera, Ronda y Alhaurín de la Torre para que el público malagueño pueda disfrutar de la magia de Godspell sin necesidad de preocuparse por el transporte.

El espectáculo que regresa al Soho tras su gran éxito de hace tres temporadas, recupera además su popular horario Broadway, con funciones los sábados y los domingos a las 14:00 horas, permitiendo a los visitantes de toda España viajar a Málaga, disfrutar del musical y regresar en el mismo día. El espectador podrá completar la experiencia con un brunch previo en los restaurantes Tercer Acto y Atrezzo.

Todos los detalles sobre las Experiencias Godspell en: https://teatrodelsoho.com/experiencias-godspell/

Puedes encontrar entradas disponibles del espectáculo Godspell, con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz, en la web del teatro, en taquilla, y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.