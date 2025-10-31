Buscan 90 personas para trabajar en el sector alimentario en la provincia de Málaga

Con el objetivo de contribuir a reducir esta cifra y fomentar la empleabilidad en la provincia, Adecco , la división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y talento, ha puesto en marcha un nuevo proceso de selección para incorporar a 90 personas en el sector alimentario malagueño.

En concreto, se buscan 70 operarios/as de producción, 10 operarios/as de sala y 10 carretilleros/as que desempeñarán sus funciones en las localidades malagueñas de Cártama y Campanillas. Para acceder a estas vacantes se valorará tener entre uno y dos años de experiencia en puestos similares, y se ofrecerá la posibilidad de incorporación a la empresa.

Dentro de este proceso, las posiciones de operarios/as de producción requieren destreza en el uso de cuchillos o experiencia en tareas de corte y envasado. También será necesario contar con vehículo propio para acceder al centro de trabajo y disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en turnos rotativos de mañana, tarde y noche.

Por su parte, para las vacantes de operarios/as de sala se valorará especialmente la capacidad para trabajar bajo presión y la experiencia en entornos industriales o cárnicos. Entre sus principales funciones se encuentran el despiece y deshuesado de productos cárnicos, la utilización de maquinaria para el corte de carne; y la limpieza y preparación de las piezas, garantizando en todo momento los estándares de calidad e higiene exigidos por la compañía.

Asimismo, se necesitan carretilleros/as con experiencia en el manejo de carretillas elevadoras y carnet de carretillero/a en vigor. Entre sus principales funciones destacan la carga y descarga de mercancías, el traslado de materiales dentro del almacén o entre distintas áreas de producción, el apilamiento y organización de productos, entre otras.

El proceso de selección ya ha arrancado y los/as interesados/as pueden formar parte de él inscribiéndose en el siguiente enlace: