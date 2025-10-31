EMPLEO

Buscan 90 personas para trabajar en el sector alimentario en la provincia de Málaga

La provincia de Málaga registró en septiembre un leve aumento de 637 desempleados, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El aumento de parados, motivado por la salida de trabajadores del sector servicios una vez terminado el verano, dejó la cifra total de paro en 109.366 personas-

Isabel Naranjo

Malaga |

Con el objetivo de contribuir a reducir esta cifra y fomentar la empleabilidad en la provincia, Adecco , la división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y talento, ha puesto en marcha un nuevo proceso de selección para incorporar a 90 personas en el sector alimentario malagueño.

En concreto, se buscan 70 operarios/as de producción, 10 operarios/as de sala y 10 carretilleros/as que desempeñarán sus funciones en las localidades malagueñas de Cártama y Campanillas. Para acceder a estas vacantes se valorará tener entre uno y dos años de experiencia en puestos similares, y se ofrecerá la posibilidad de incorporación a la empresa.

Dentro de este proceso, las posiciones de operarios/as de producción requieren destreza en el uso de cuchillos o experiencia en tareas de corte y envasado. También será necesario contar con vehículo propio para acceder al centro de trabajo y disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en turnos rotativos de mañana, tarde y noche.

Por su parte, para las vacantes de operarios/as de sala se valorará especialmente la capacidad para trabajar bajo presión y la experiencia en entornos industriales o cárnicos. Entre sus principales funciones se encuentran el despiece y deshuesado de productos cárnicos, la utilización de maquinaria para el corte de carne; y la limpieza y preparación de las piezas, garantizando en todo momento los estándares de calidad e higiene exigidos por la compañía.

Asimismo, se necesitan carretilleros/as con experiencia en el manejo de carretillas elevadoras y carnet de carretillero/a en vigor. Entre sus principales funciones destacan la carga y descarga de mercancías, el traslado de materiales dentro del almacén o entre distintas áreas de producción, el apilamiento y organización de productos, entre otras.

El proceso de selección ya ha arrancado y los/as interesados/as pueden formar parte de él inscribiéndose en el siguiente enlace:

