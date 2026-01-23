"Buscamos una ciudad que sea mejor para el que nos visita pero, fundamentalmente, para el vive en Torremolinos"

El Ayuntamiento de Torremolinos trabaja en la presente edición de FITUR afectada en su normal desarrollo como consecuencia del accidente ferroviario de Adamuz. La campaña prevista que se iba a presentar en la capital de España, será, finalmente, dada a conocer en los próximos días, además de exponerse en las citas internacionales turísticas como la que tendré lugar en próximas fechas en Berlín. Sin embargo, ya se realizan actuaciones como la proyección en distintas pantallas publicitarias en Madrid, de vídeos promocionales que tendrán un impacto previsto de 20 millones de visualizaciones.

Margarita del Cid, alcaldesa de la localidad costasoleña, asegura en Más de Uno Málaga, que se trabaja para "lograr mayor calidad en el turista que viene, por lo que así se incrementa la cifra del turista internacional. Seguir trabajando para ofrecer calidad, sostenibilidad y, consiguientemente, una ciudad que sea mejor para el que nos visita pero, fundamentalmente, para el que vive en Torremolinos", dijo.