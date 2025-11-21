Brosh lidera la trasformación de un sector de 127.000 m2 en Estepona para la futura construcción de 320 viviendas

Brosh, promotora inmobiliaria especializada en el desarrollo integral de proyectos residenciales, ha liderado la transformación urbana y el desarrollo integral del sector Camino Cortes Sur, un ambicioso proyecto urbanístico en Estepona (Málaga) que cuenta con una superficie total de 127.000 m2 y capacidad para 320 viviendas, donde ostenta la mayoría de la Junta de Compensación, actuando como principal impulsor del ámbito.

La promotora ha liderado la transformación completa del suelo. Su labor ha abarcado todo el proceso de tramitación urbanística, desde la adquisición, urbanización y reparcelación hasta la creación de parcelas destinadas a proyectos residenciales de alto nivel, siempre en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Estepona. El ámbito ya ha completado su urbanización tras una inversión de 20 millones de euros.

Efraín Marín, gerente territorial sur de Brosh, ha destacado que: “En Brosh creemos que el desarrollo urbano es una forma de construir futuro. Nuestro propósito está claro, es transformar la ciudad a través de proyectos que generen valor, impulsen sostenibilidad y mejoren la vida de las personas. Reafirmamos así nuestro compromiso a largo plazo con Estepona, la provincia de Málaga y Andalucía, impulsando un crecimiento planificado que atrae talento, diversifica la economía y del que nos sentimos orgullosos”.

Una vez urbanizado el sector, Brosh ha presentado sus dos primeras promociones de vivienda en el ámbito, que suman 169 unidades de obra nueva, y contarán con una inversión agregada de 125 millones. La primera se llama Naya Residences, cuyas obras se iniciaron el pasado 15 de octubre. Se trata de un residencial de 88 viviendas de alto standing, orientado a un público de alto poder adquisitivo, en su mayoría internacional. Con su desarrollo, Brosh ha lanzado al mercado una nueva línea de promoción de viviendas premium y más exclusivas.

Por su parte, la segunda promoción se llama Nyra Residences, una promoción de 81 viviendas, actualmente en fase de pre-lanzamiento. Ambos proyectos se componen de amplias viviendas de dos y tres dormitorios –que oscilarán entre 668.000 y 915.000 euros– y zonas comunes como piscina, gimnasio, sala comunitaria y zona ajardinada.

En coherencia con los valores de la compañía, este proyecto se trata de una actuación urbana planificada y sostenible, en la que la edificación se integra con el entorno natural; y se pone en valor el paisajismo y la recuperación de las riberas de los arroyos que atraviesan el sector. Además, se apuesta por un modelo de desarrollo responsable alejado de la especulación, concebido con una visión respetuosa con el medio ambiente y la calidad urbana.

Con las obras de Naya Residences en marcha y la promoción de Nyra Residences en fase de pre-lanzamiento, Brosh consolida su apuesta por un modelo inmobiliario basado en la sostenibilidad, calidad y el diseño contemporáneo, y reafirma su compromiso con un crecimiento planificado y la creación de espacios residenciales de referencia en la Costa del Sol.

Además, con estas dos promociones, la compañía redefine su estrategia de producto, apostando por una línea exclusiva y diferencial, orientada a un cliente exigente que busca diseño, confort y una ubicación privilegiada.