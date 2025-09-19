El Borge celebra este domingo la XXVIII edición del Día de la Pasa

El presidente en funciones de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín y el alcalde de El Borge, Raúl Vallejo han presentado esta mañana el programa de actividades de la XXVIII edición del Día de la Pasa en la que se esperan más de 10.000 personas. La cita es el domingo 21 de septiembre a partir de las once de la mañana.

“El Día de la Pasa es una de las grandes fiestas de la Axarquía, en la que además de rendir homenaje a nuestros agricultores y agricultoras, ponen a valor un cultivo tan extraordinario como nuestras uvas pasas moscatel, que de nuevo hay que recordar, que fue declarado Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial por la FAO en 2018. Fue el primero de Europa en tener este reconocimiento”, ha recordado el presidente de la institución comarcal quien ha recordado que “en la comarca son más de 2.000 familias las que se dedican a mantener este cultivo único en el mundo pese a las dificultades a las que siempre ha tenido que enfrentarse”.

“Así, este domingo, el pueblo de El Borge se vuelca por mostrar la excelencia de este cultivo tan nuestro, único en calidad y sabor, sostenible y con unas propiedades muy beneficiosas para nuestro cuerpo. Aprovecho para recomendar su consumo y su uso en la cocina. Pero además, quiero destacar de esta fiesta, que el Ayuntamiento junto a sus vecinos y vecinas, saben reflejar en ella, las aportaciones que ha hecho al pueblo a lo largo de siglos. Y me refiero a su fisonomía, a sus paisajes, o al mantenimiento de la cultura popular y tradiciones”, ha añadido Martín durante su invitación a esta fiesta gastronómica.

El alcalde ha sido el encargado de detallar el extenso programa de actividades que tendrán lugar a lo largo de la XXVIII edición del Día de la Pasa, fiesta declarada de Singularidad Turística Provincial.