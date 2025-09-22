DISTINCIONES SABOR A MÁLAGA 2025

Bodegas Carpe Diem, vinos típicos de Málaga desde el corazón de Mollina

'Sabor a Málaga', la marca de difusión agroalimentaria de la Diputación Provincial, concede a las Bodegas Carpe Diem la distinción Málaga Avanza 2025 como homenaje a la labor comercial y su trayectoria empresarial.

Redacción

Málaga |

Bodegas Carpe Diem nace tras la adquisición de la Bodega Scholz de crianza y solera de vinos situada en sus orígenes en Málaga capital.

Desde 1977 a 1993 se comercializaba el vino a granel para distintas bodegas de la provincia. En 1993, fruto de la iniciativa y el intenso trabajo de la Sociedad Cooperativa Andaluza Agrícola Virgen de la Oliva (SCAAVO) y sus socios, se crea Bodegas Carpe Diem y se lanzan al mercado de vinos embotellados de la mano de las varientes Gadea Tinto, Montespejo Blanco Joven y los Carpe Diem.

SCAAVO cuenta con más de 40 años de experiencia en el cultivo y elaboración de distintas variedades de uva y aceite. La bodega cuenta con una superficie de 20.000 metros cuadrados y capacidad para más de cinco millones de litros para los vinos tintos, blancos y dulces, y con una capacidad de 250.000 litros para los vinos de barrica de roble americano y roble francés.

