Bocata Fest llega a Marenostrum Fuengirola con cocineros premiados y bocatas de edición limitada

El evento reunirá a siete chefs de referencia de la provincia de Málaga. Todos ellos elaborarán bocatas gourmet de edición limitada exclusivamente para el festival y propuestas street food. Entre los participantes destaca Diego Gallegos, chef de Sollo (1 estrella Michelin), que actuará como cocinero invitado el viernes 29 con un bocadillo especialmente creado para la ocasión: el “Pastrami Club”.

Junto a él, el cartel gastronómico incluye a Diego René (Beluga), con su “Brioche de costilla BBQ”; Reyna Traverso (Taquería Ensenada), con su “Torta ahogada de birria de res” (sin gluten); Mariano Rodríguez (EME de Mariano), con su “Bocata de mogote ibérico”; Daniel García Peinado (Bien Frito), con un “Pepito de carne mechá con mojo canario, queso curado y chutney de mango”; Daniela Romero (Alma Playa), con su “Chapata cristal con chicharrones en manteca, trufa y payoyo”; y Mario Céspedes (Ronda 14), con su “Choripán criollo con mojo verde y rocoto”.

Además de los bocatas como propuestas principales, los asistentes podrán disfrutar de una selección de comida callejera internacional, con propuestas como “Churros a la carbonara”, “Quesadilla de cochinita pibil” (sin gluten), “Guacamole con totopos”, “Tequeñísimos”, o “Arepita de pollo desmechado con ají”.

Esta oferta gastronómica se complementa con la parte dulce de Yummy, heladería artesanal especializada en sabores sin lácteos y sin gluten, y Brownie & Olive, que traerá hasta el recinto sus brownies elaborados a base de aceite de oliva virgen extra y multitud de toppings.