Bocarte, de EME de Mariano, favorito del público en la primera edición de Bocata Fest

Bocarte, de EME de Mariano, ha sido elegido como “Favorito del Público” asistente a Bocata Fest, la primera edición del festival de bocadillos de autor y comida callejera gourmet que se ha celebrado en Marenostrum Fuengirola durante este fin de semana. Mariano Rodríguez ha presentado para esta cita gastronómica un pan tipo chapata con mogote ibérico, pepinillo encurtido, rúcula y su mayonesa EME, con la que ha ganado este año el Premio al Mejor gazpachuelo en Salón de Gourmets, en Madrid, y el Premio a la Mejor Ensaladilla Rusa de Málaga.

El público también ha elegido su comida callejera favorita de esta edición, mención que se ha llevado el “Guacamole con totopos” de Beluga. Diego René ha acudido a este evento gastronómico con un plato que ha conquistado a los asistentes por su sencillez y equilibrio de sabor y con un bocata de costilla BBQ.

Propuestas gastronómicas favoritas del público de la primera edición de Bocata Fest.

En la primera edición de Bocata Fest han participado Reyna Traverso, de Taquería Ensenada), Daniel García Peinado, de Bien Frito), Daniela Romero, de Alma Playa y Mario Céspedes, de Ronda 14. Yummy y Brownie & Olive han sido los encargados de poner el broche dulce de esta cita gastronómica.

La parte musical ha estado amenizada por bandas musicales como Free Soul Ban, Funkorama, Plata y Espada y la cantante Adriana Rogan. El evento gastronómico ha congregado en el Castillo Sohail en dos noches a más de 2.300 asistentes, que han degustado más de 3.000 bocatas de autor y más de 1.000 platos de comida callejera.

Bocata Fest está organizado y promovido por GastronÓmico. Esta agencia creativa, especializada en dirección y desarrollo estratégico de proyectos gastronómicos experienciales, cumplirá su décimo aniversario a finales de 2025 y cuenta en su cartera con proyectos como la Fiesta del Boquerón Victoriano de Rincón de la Victoria, Gastronomía de Canillas, Gastrohub, la Gran Cata de Vinos de Torrox o la puesta en marcha de la Guía Macarfi en Andalucía.

Bocata Fest es un evento apoyado por el Ayuntamiento de Fuengirola y la colaboración de Marenostrum Fuengirola, así como con el patrocinio de la Diputación de Málaga a través de Sabor a Málaga, la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, Bioparc, Juanito Baker, ARS Impresores y Comerco, además de la colaboración de Go Rest, Chef Republic, City Market, Zibatit y Clicktom.