BLACK COFFEE elige grupo Mosh para su única actuación en la Costa del Sol

Reconocido por su sonido inconfundible y su impecable trayectoria, Black Coffee ha actuado en escenarios icónicos como Coachella, Ibiza o Miami. En 2022 fue galardonado con el Premio

Grammy al Mejor Álbum de Música Electrónica por Subconsciously, afianzando su posición como uno de los DJs más influyentes del mundo.

Su actuación en La Ĉabane no solo refuerza la firme apuesta de Grupo Mosh por una programación musical de primer nivel, sino que también posiciona al beach club como un epicentro de referencia para los amantes de la electrónica más exigentes.

El evento contará con un dress code íntegramente blanco, seña de identidad de La Ĉabane, que reforzará la estética y coherencia visual de una velada marcada por la elegancia, el ritmo y la exclusividad. La actuación tendrá lugar en su espectacular enclave frente al mar, diseñado para envolver a los asistentes en una atmósfera única de sofisticación y vanguardia.