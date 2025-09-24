BIOPARC se une al Día Mundial del Gorila impulsando su conocimiento para evitar su extinción

Hay personas extraordinarias que consiguen cambiar la historia, aunque les cueste la vida, y Dian Fossey es una de ellas. La mayoría conoció su impresionante legado en el biopic “Gorilas en la Niebla” protagonizado por Sigourney Weaver que demostró, una vez más, la importancia de dar a conocer por todos los medios posibles la situación de la naturaleza salvaje. Hoy se celebra el Día Mundial del Gorila, porque un 24 de septiembre de 1967 esta valiente primatóloga fundó el Karisoke Research Center en las montañas Virunga (Ruanda), lugar que sigue siendo un santuario para estos grandes primates.

En el marco de esta conmemoración, desde BIOPARC se quiere denunciar el gravísimo estado de amenaza al que se enfrentan tanto el gorila oriental, diferenciado entre el de montaña (Gorilla beringei beringei) y el de tierras bajas o gorila de Grauer (Gorilla beringei graueri); como el gorila occidental, dividido en el del río Cross (Gorilla gorilla diehli) y el de llanura (Gorilla gorilla gorilla).

Entre juegos, cuidados y complicidad: la familia de gorilas de Bioparc Fuengirola muestra la esperanza de un futuro para su especie

El grupo de gorilas de Bioparc Fuengirola está compuesto por Echo, Buu, Wefa y Ekan, el primer gorila nacido en Andalucía, quien en noviembre celebrará su quinto cumpleaños. Este grupo representa es un ejemplo de la importancia de la conservación de esta especie en peligro crítico de extinción. Echo, el macho dominante, destaca por su imponente presencia y carácter sereno, mientras que Buu, madre de Ekan, es conocida por su paciencia y dedicación a los cuidados de su cría. Wefa, la joven hembra, se caracteriza por su curiosidad y vitalidad, jugando un papel importante en la socialización del más pequeño del grupo. Ekan, por su parte, ha mostrado un gran espíritu explorador y sociable, participando activamente en juegos y actividades del grupo. Esta familia ejemplifica la complejidad de la vida de los gorilas y subraya la importancia de los programas de conservación, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer de cerca una especie en peligro crítico de extinción.

Los BIOPARC de Valencia y Fuengirola con un total de 15 individuos albergan el grupo más numeroso de España de esta última subespecie catalogada en Peligro Crítico de Extinción en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Su activa participación en el Programa Europeo de Conservación (EEP) que trata de garantizar la supervivencia de esta especie mediante la cría controlada científicamente, ha conseguido aportar optimismo con el nacimiento de los primeros gorilas en Andalucía y en la Comunidad Valenciana.

Bioparc Fuengirola colabora en la conservación del gorila occidental de llanura desde 2004, año en el que recibió un grupo no reproductor de gorilas formado por dos hembras y un macho. Tras la pérdida del macho Ersnt en 2017, debido a su avanzada edad, la EAZA y el coordinador del Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP) asignó al parque la misión de acoger el actual grupo.

Los BIOPARC permiten contemplar a estos animales en recintos multiespecie especialmente diseñados para su bienestar y, al mismo tiempo, tienen el máximo compromiso con la investigación, la educación y la divulgación con el objetivo de concienciar hacia su protección. Por su parte, la Fundación BIOPARC centra su actividad en proyectos in situ en los ecosistemas de origen y ha estado apoyando la preservación del bosque de Ebo, en Camerún, una joya natural por su valiosa biodiversidad que estuvo a punto de sucumbir para explotar sus recursos y que una intensa movilización internacional logró frenar, lo que supuso una victoria para la comunidad conservacionista. Esta selva es, además, un enclave vital para un grupo de gorilas junto con numerosas especies de primates y otras en riesgo de desaparecer.

Entre sus principales amenazas destacan la caza furtiva para vender su carne como alimento “de lujo”; enfermedades como el ébola, que tienen efectos muy similares a los humanos y, por tanto, provoca numerosas muertes; y la destrucción del hábitat a causa de la deforestación masiva, la extracción de minerales tan codiciados como el coltán, o la expansión agrícola.

El Día Mundial del Gorila constituye una llamada de atención global para socorrer a una de las especies más emblemáticas y cercanas al ser humano. Desde BIOPARC se insiste en que cada persona tiene un papel que desempeñar en el cuidado de nuestro planeta y en que la esperanza de supervivencia de los gorilas depende de la acción conjunta de la sociedad.