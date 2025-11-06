La Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande recibe una escultura en homenaje a Antonio Gala

La Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande cuenta desde hoy con una nueva pieza artística que contribuye a engrandecer este espacio cultural. El artista Donatus Edward, conocido como Scottdudu, ha realizado una donación al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande de una escultura dedicada al insigne escritor Antonio Gala, figura muy querida y estrechamente vinculada con el municipio.

El acto contó con la presencia del alcalde, Anthony Bermúdez, y las concejalas de Cultura, Marina Maldonado, y de Servicios Operativos, Elisa Rueda; junto a familiares, amigos y vecinos que quisieron acompañar al artista en este emotivo momento.

La obra, elaborada en hierro con base de mármol, representa una mano escribiendo en un libro, acompañada de una pluma y otra mano apoyada en un bastón, símbolo inseparable de la personalidad del autor cordobés. Esta composición refleja el espíritu creativo y la sensibilidad literaria de Gala, al tiempo que rinde tributo a su legado cultural.

Desde la Delegación de Cultura y el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande se ha expresado un profundo agradecimiento a Scottdudu por este generoso gesto, resultado de su amor por el arte y por el municipio en el que reside desde hace 15 años. Su creación se erige como un símbolo de la diversidad, la creatividad y el talento que enriquecen la vida cultural de Alhaurín el Grande.

La escultura puede visitarse ya en el hall de la Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande.