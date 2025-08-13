Beret emociona en Starlite Occidente y apadrina el sueño de Liane

La magia de Starlite Occident volvió a brillar anoche antes incluso de que sonara la primera nota de Beret. Liane, la joven artista canaria que conquistó el concurso Sonora de talento emergente —en el que Sandra García-Sanjuán fue presidenta del jurado— fue la encargada de abrir el concierto como telonera, cumpliendo un sueño que llevaba años guardado. El deseo de Liane era claro: compartir escenario con Beret, a quien conoció hace cinco años cuando él visitó la Academia de Operación Triunfo para enseñar a los participantes a componer.

“Pensé que no me recordaría, pero no sólo se acordaba perfectamente, sino que el reencuentro ha sido muy emocionante”, confesaba la cantante, que llevaba puesta una camiseta con el mensaje “I ❤️ Starlite” como muestra de gratitud: “Para mí es un sueño hecho realidad, y ya he entendido por qué todo el mundo dice que en Starlite Occident se cumplen los sueños”.

Después llegó el turno de Beret. Con más de cinco millones de oyentes mensuales en Spotify, se ha convertido en una de las voces más reconocidas del pop en español. Desde sus inicios compartiendo temas caseros en redes hasta llenar los recintos más grandes del país, su evolución ha sido meteórica. Su estilo, a medio camino entre el pop urbano y el reggae, ha calado en las generaciones más jóvenes gracias a letras que hablan sin filtros de amor, pérdida, esperanza o incertidumbre.

Su concierto en Starlite Occident fue una muestra más del vínculo que el artista tiene con su audiencia. Desde que arrancó con “Si por mí fuera”, quedó claro que lo suyo no es solo música, es una manera de contar lo que muchos sienten y no saben poner en palabras. Durante hora y media, sonaron canciones como “Me llama”, “Cóseme”, “Dime quién ama de verdad” o “Te echo de menos”, intercaladas con confesiones personales, agradecimientos y reflexiones. También sonaron algunos de sus temas más virales, como “Porfa no te vayas”, “Sueño” o “Superhéroe”, dejando claro que lo suyo no es una moda pasajera, sino una carrera sólida basada en la honestidad.

Victoria Federica, Rodrigo Moreno de Borbón y la Duquesa de Cardona, Rosario Mohedano, Zayra Gutiérrez y Ramón Calderón, ex presidente del Real Madrid, entre los rostros conocidos disfrutando del concierto.

Después del concierto de Beret, Starlite Occident activó el modo fiesta con una nueva edición de Oro Viejo by DJ Nano, un afterparty que ya es una cita obligada para los amantes de la música electrónica. DJ Nano apareció con su energía habitual y empezó a tirar de clásicos con los que es imposible no moverse. Desde temazos de las míticas salas madrileñas hasta guiños a esa etapa dorada del dance que sigue muy vigente. Oro Viejo no falla. Y en Marbella, volvió a demostrar por qué es una de las fiestas más queridas del país.